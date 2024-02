COSTA POCO ed è bellissimo, 7 Wonders lo paghi solo 33€!

Se siete in cerca di un coinvolgente gioco da tavolo che vi trasporti nella storia antica, vi consigliamo il pluripremiato Asmodee: 7 Wonders. Questo gioco, adatto a giocatori dai 10 anni in su e ideale per gruppi da 3 a 7 partecipanti, è attualmente in offerta su Amazon a soli 33,74€ anziché 42,73€, con uno sconto del 21%. Un'opportunità imperdibile per un titolo che ha già conquistato milioni di appassionati.

7 Wonders, chi dovrebbe acquistarlo?

Asmodee 7 Wonders è la scelta perfetta per gli amanti della strategia e della storia antica. Questo gioco offre un'entusiasmante sfida che mette alla prova l'ingegno e la capacità di pianificazione dei giocatori. Consigliato per chi ama le sfide mentali e le dinamiche di gioco collettive, 7 Wonders vi immerge in una competizione per gestire risorse, eserciti e progresso scientifico, portando alla gloria la vostra civiltà.

Adatto a famiglie e gruppi di amici, 7 Wonders è un classico senza tempo, riconosciuto a livello internazionale con oltre 30 premi. Con partite della durata media di 30 minuti, offre un equilibrio perfetto tra coinvolgimento e giocabilità, rendendolo ideale anche per le occasioni in cui cercate un intrattenimento rapido ma appagante. Unitevi a milioni di giocatori che hanno già scoperto il fascino di questo gioco e lasciatevi affascinare dalla lotta per la supremazia tra le civiltà antiche.

Ogni partita si trasforma in un'avventura unica grazie alle 7 plance delle Meraviglie e alle 148 carte Epoca. Con la sua facile comprensione e l'ambientazione affascinante, 7 Wonders vi coinvolgerà fin dal primo turno.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!