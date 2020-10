73% di sconto sull’abbonamento biennale di Private Internet Access VPN

Vi segnaliamo l’arrivo di una nuova offerta nel vasto mondo delle VPN e, per la precisione, della nuova proposta di Private Internet Access, una VPN di cui si parla raramente ma che, a nostro giudizio, è più che meritevole della vostra attenzione, specie considerando i suoi prezzi sempre accessibili ed intriganti. Ebbene, l’offerta della compagnia è quanto di più interessante ci sia stato proposto di recente, ovvero: uno sconto del 73% sul piano di abbonamento biennale, per un costo mensile di appena 2,50€!

Grazie a questa promozione, dunque, pagherete l’abbonamento di due anni al servizio appena 65,00€ anziché i canonici 241,54€ a cui, per altro, il servizio aggiungi 2 mesi di abbonamento gratuito, per un totale di 26 mesi di abbonamento! Un vero e proprio affare!

Con una rete che copre più di 50 aree su 32 stati, Private Internet Access è una scelta ideale per gli utenti alle prime armi, potendo contare su di un grandioso set di configurazioni, alcune delle quali pensate proprio per chi, non avendo mai utilizzato una VPN potrebbe trovarsi spaesato dal primo accesso, pur mantenendo una grande attenzione verso gli user più esperti.

Le applicazioni disponibili, infatti (Windows, Mac, Android, iOs e Linux), non sono sempre facili da usare, ed alcune scelte, come l’assenza di una sezione “preferiti” per l’app Android, rendono l’usabilità un po’ macchinosa, tuttavia dal punto di vista della sicurezza e della velocità, Private Internet Access si comporta decisamente molto bene, e resta uno dei servizi più apprezzati dalla redazione di Tom’s del 2020!

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di Private Internet Access «

