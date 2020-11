83% di sconto su Private Internet Access VPN per il Black Friday

Come vi abbiamo raccontato ieri, con l’arrivo della settimana del Black Friday sono anche tornate le grandi offerte del mondo delle VPN, con buona parte dei principali attori del mercato intenta a proporsi con un numero davvero impressionante di offerte, tutte accomunate da tagli al prezzo davvero esagerati, tali che forse sono i prezzi più bassi mai visti in questo specifico settore! Dunque, se ieri vi avevamo proposto quella che è l’ottima l’offerta di CyberGhost VPN, che con il suo abbonamento a soli 2€ al mese sembrava già non avere rivali, oggi portiamo alla vostra attenzione uno sconto ancor più basso, ovvero quello di Private Internet Access, la cui offerta è forse la più bassa su cui abbiamo posato gli occhi di recente!

Grazie a questa promozione, infatti, i servizi di Private Internet Access possono essere vostri a soli 1,94€ al mese, qualora effettuiate l’abbonamento da tre anni il cui costo originale sarebbe di ben 420,84€, ora scontati ad appena 70,00€! Un affare, per quello che è un taglio al prezzo del servizio pari all’83%! Qualora poi non aveste voglia di investire il vostro denaro in una sottoscrizione così lunga, il servizio offre anche un’ottimo sconto sull’abbonamento annuale che, dai precedenti 140,28€, passa ora a soli 37,19€ all’anno, per un costo mensile di appena 3,10€!

Perfetto tanto per gli utenti alle prime armi quanto per i “puristi” delle VPN, Private Internet Access può contare su di un ottimo set di configurazioni, alcune delle quali pensate proprio per chi, non avendo mai utilizzato una VPN potrebbe trovarsi spaesato dal primo accesso. Veloce e sicuro, offre applicazioni per tutte le principali piattaforme (Windows, Mac, Android, iOs e Linux), ed è senza dubbio uno dei servizi più apprezzati dalla redazione di Tom’s del 2020. Ottimo quindi è il rapporto qualità/prezzo, a maggior ragione di un’offerta che, valida solo per la settimana del Black Friday, vi darà la possibilità di accedere al mondo delle VPN con un prezzo davvero molto contenuto. La sfida è aperta: qualcuno proporrà un prezzo più basso?

