A volte basta poco per non avere dolori: mai provato un mouse verticale?

Il mouse verticale Trust Verto è disponibile a soli 15,99€ invece di 24,99€, con uno sconto del 36%. Questo mouse ergonomico vi permetterà di lavorare senza affaticare polso e braccio grazie alla posizione naturale a 60°. È dotato di sensore ottico regolabile 1000/1600 DPI, illuminazione LED e rivestimento in gomma per una presa confortevole. La garanzia di 5 anni completa questa proposta eccezionale per chi cerca la massima comodità durante lunghe sessioni al computer.

Mouse verticale ergonomico Trust Verto, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse verticale Trust Verto è consigliato a chi passa molte ore al computer e sta iniziando a sentire i primi segnali di affaticamento al polso e all'avambraccio. Con il suo design ergonomico a 60 gradi, permette di mantenere una posizione naturale del braccio, alleviando la tensione muscolare che può portare a disturbi come la sindrome del tunnel carpale. Progettato per adattarsi a mani di qualsiasi dimensione, con il suo rivestimento in gomma e il supporto per il pollice, risulta l'ideale per professionisti, smart worker e studenti che non vogliono rovinare la propria salute.

Oltre ai benefici ergonomici, il mouse verticale Trust Verto soddisfa anche le esigenze di chi cerca prestazioni e stile. Il sensore ottico regolabile a 1000/1600 DPI garantisce precisione nei movimenti, mentre i sei pulsanti programmabili, inclusi due azionabili con il pollice, offrono un controllo rapido e personalizzabile. L'illuminazione LED sul lato aggiunge un tocco estetico che non passa inosservato, rendendo questo dispositivo perfetto anche per chi desidera un accessorio funzionale ma esteticamente gradevole sulla propria scrivania. La garanzia di 5 anni completa un pacchetto che rappresenta un investimento intelligente per il benessere quotidiano.

Con un prezzo ridotto da 24,99€ a soli 15,99€, il mouse verticale Trust Verto rappresenta un investimento intelligente per la vostra salute. La combinazione di ergonomia, precisione e la garanzia vi permetterà di lavorare più comodamente, prevenendo problemi di affaticamento al polso. Si tratta di un accessorio essenziale per chi trascorre molte ore al computer.

