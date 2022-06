Siete alla ricerca di un abbonamento che vi garantisca una connessione internet stabile e veloce ma non sapete a chi rivolgervi? Abitate in una zona d’Italia non servita adeguatamente dai principali attori del mercato, e temete di incappare in un servizio truffaldino o inefficiente? Ebbene, non cercate oltre, perché questa è la soluzione che potrebbe fare al caso vostro!

Vi segnaliamo infatti che, fino al 10 di giugno, potrete sottoscrivere un abbonamento a EOLO, eccezionale provider internet, capace di raggiungere anche i punti più difficili delle isole e dell’entroterra, ed in grado di offrire una connessione stabile ad un prezzo davvero conveniente. L’offerta qui proposta è infatti ottima, e vi garantirà una connessione con tutti i crismi, oltre che le chiamate illimitate da rete fissa, a meno di 25 euro al mese! Un prezzo ottimo, a cui – come da titolo – si aggiungono anche due graditi extra!

La promo è davvero invitante, e vi permetterà di ottenere un abbonamento internet super veloce, a un prezzo non solo molto concorrenziale, ma anche corredato da alcuni eccezionali omaggi che – come detto in apertura – potranno essere vostri con la sottoscrizione al servizio entro il 10 giugno.

Perché scegliere EOLO? Perché parliamo di un provider concreto ed affidabile, in grado di garantire una connessione internet veloce e stabile non solo nelle grandi città, ma anche in quei piccoli comuni che, a causa di limiti tecnici o strutturali, non sono raggiunti da una connessione internet performante.

Inoltre, al prezzo di appena 24,90€ al mese, EOLO vi garantirà non solo una connessione ultraveloce, ma anche chiamate illimitate, un router in comodato d’uso, e un servizio di installazione gratuita, oltre che la garanzia di un’assistenza sempre vigile e risolutiva.

A ciò, potrete poi decidere di aggiungere i servizi offerti dai pacchetti EOLO più, tarati sulle differenti necessità dei moderni utilizzatori di internet, e incentrati su 3 importanti macro aree: intrattenimento, studio e lavoro e infine sicurezza. Con EOLO più vi garantirete, con un piccolo costo mensile extra, un più velocità ed ancor più affidabilità per le vostre necessità, potendo così svolgere anche attività generalmente esose per le reti wireless (come il gaming), senza alcun disagio, ed anche in quelle province del nostro paese non ancora raggiunte dalla connessione ad alta velocità.

Infine, e non è poco, sottoscrivendo un abbonamento EOLO entro il 10 giugno, come vi abbiamo anticipato, riceverete anche due graditissimi bonus, ovvero: un bonus economico di 30 euro, da scalare direttamente in bolletta e che, di fatto, costituisce almeno un mese di servizio gratuito, ed un buono Amazon dal valore di ben 20 euro, che potrete spendere liberamente su tantissimi prodotti venduti dallo store, secondo quelli che sono i limiti imposti dallo store (e non da EOLO).

Due aggiunte di tutto rispetto, che si uniscono ai 3 mesi di servizio Amazon Prime Video che, gratuitamente, EOLO fornisce ai suoi nuovi clienti! In sintesi, difficile volere di più per 24,90€ al mese!

Ciò detto, non ci resta altro da fare che indirizzarvi direttamente alla pagina di EOLO dedicata alla promozione, così che possiate visionare i dettagli dell’abbonamento, e magari completare la sottoscrizione prima che scada il termine ultimo dell’offerta.

