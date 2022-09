Vorreste tanto dedicare qualche momento in più della vostra giornata alla lettura oppure all’ascolto di podcast di qualità, ma non sempre avete tempo? La risposta alle vostre necessità è l’ottimo servizio in streaming proposto da Audible che, per ben 6 mesi, è disponibile alla metà del prezzo. Grazie all’offerta di fine estate, potrete godervi metà anno a 4,95€ anzi che 9,99€ al mese, ma solo iscrivendovi entro l’11 settembre.

Una volta terminato il periodo scontato del 50%, potrete decidere se proseguire con l’abbonamento a 9,99€ oppure cancellare il vostro abbonamento, senza costi aggiuntivi. Con Audible potrete ascoltare senza limiti oltre 50.000 titoli e più di 200.000 ore di ascolti che includono anche podcast e serie audio originali! Per questo vi consigliamo di sfruttare la promozione in corso fintanto che è disponibile!

Audible vi propone prodotti di ogni genere, dai grandi classici della letteratura fino a romanzi d’avventura, titoli rosa, gialli e libri per ragazzi. Non meno importante, sono inclusi anche alcuni programmi radiofonici, podcast dedicati a varie tematiche, corsi di lingua e molto altro. Inoltre, avrete la comodità di ascoltare tutto ciò che preferite su smartphone, tablet, computer o Amazon Echo, anche quando siete offline.

Tra i prodotti di punta, soprattutto in questo periodo, ci sono indubbiamente: Harry Potter e la pietra filosofale, grande classico fantasy letto da Francesco Pannofino, The Sandman: Atto I letto da Riccardo Rossi, Maxi letto da Roberto Saviano e molto altri ancora. Non meno importante, grazie all’abbonamento potrete ascoltare i contenuti in streaming senza interruzioni pubblicitarie.

