Acer: fino al 30% in meno con gli sconti d’autunno

Neanche il tempo di prendere fiato dall’ultima offerta riguardante l’impastatrice planetaria Electrolux, ecco che veniamo a conoscenza di un’altra imperdibile occasione d’acquisto relativa alle molteplici soluzioni di personal computer di Acer, che vi darà la possibilità di risparmiare fino al 30% o, se preferite, fino a 300€ grazie agli sconti d’autunno.

La promozione sarà valida fino al 19 ottobre, salvo esaurimento scorte e, ancora una volta, la si potrà sfruttare solo sullo store ufficiale, dove ad attendervi ci saranno notebook pensati per qualsiasi genere di utilizzo, dalle semplici ma ottime soluzioni per lo smart working fino ad arrivare ai modelli studiati per garantirvi la massima produttività. La selezione è molto variegata, quindi non sarà difficile trovare anche qualche proposta da gaming, come il Predator Helios 300. Ad ogni modo, a ricevere lo sconto maggiore sono gli Acer TravelMate P6, nelle 3 varianti con processori Intel Core i5, Core i7 e con supporto alle reti LTE, tutti scontati di ben 300€!

A meno che non vi occorra un notebook estremamente potente, il nostro consiglio è quello di puntare sulla via di mezzo, ossia quella che vi permetterà di acquistare la variante con Core i5-10210U e supporto LTE a 1.099,00€ invece di 1.399,00€. Il suddetto processore, infatti, è uno degli ultimi Core i5, dotato di svariati numeri di core e tecnologie che gli permettono di sfruttare le applicazioni o quella serie di operazioni dipendenti dalla CPU, tra cui la compressione di un file.

Ad aiutarlo a completare rapidamente le varie operazioni ci pensano poi i 16 GB di RAM DDR4 e il veloce SSD da 512GB, componenti recenti se non di ultimissima generazione, che vi permetteranno di aggiornare il computer a Windows 11 non appena l’aggiornamento sarà disponibile nel vostro Windows Update, senza incorrere a problemi di incompatibilità. Come anticipato, il modello da noi segnalato vanta, tra le altre cose, il supporto alla connessione LTE/4G, il che rende l’Acer TravelMate P6 il notebook perfetto per chi ambisce a rimanere sempre connesso ad internet, per questioni lavorative o per puro intrattenimento.

Se le specifiche tecniche di Acer TravelMate P6 non vi hanno convinto, vi segnaliamo che si tratta di un computer certificato Intel EVO, nonché vincitore delle ultime due edizioni della prestigiosa Reddot Winner, oltre che della Good Design Award 2019. Un notebook, dunque, curato in ogni minimo dettaglio, sia dal punto di vista estetico che software, in grado di portare la vostra produttività in movimento a livelli decisamente alti, dove poche altre soluzioni riescono nell’intento.

Ovviamente, le nuove proposte di Acer per l’autunno non si limitano a questo prodotto, ed ecco perché vi suggeriamo di scoprire la vasta gamma di offerte sulla pagina dedicata. Dopodiché vi ricordiamo che non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

