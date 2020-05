Acer, più spendi più risparmi. Sconti fino al 15% su tutti i prodotti

È tempo di sconti nello store Acer! Fino al 28 Maggio sarà attiva la promozione “Più spendi, più risparmi” che consiste nell’applicare uno sconto che va a crescere in base a quanti prodotti si acquistano, scegliendo dal vasto catalogo dello store Acer fra notebook, schermi, desktop o perfino videoproiettori. Se per esempio prendiamo un monitor e aggiungiamo un mouse, avremo la scontistica minima del 5%, se invece andremo ad aggiungere anche un mousepad ed una tastiera, arriveremo a 4 prodotti e quindi avremo diritto allo sconto del 15% che si applicherà automaticamente sul prezzo di tutto il carrello.

Con questa offerta disponibile non possiamo che dedicare qualche parola al Notebook Acer Swift 5, un computer adatto per le esigenze di chi è fuori casa tutto il giorno, per lavoro o per svago. Questo notebook da 14″, nonostante la leggerezza è una macchina molto potente grazie ad una scheda grafica NVIDIA MX350 che assicura prestazioni 2,5 volte superiori rispetto ad altri prodotti della sua categoria, ed una CPU Intel Core di decima generazione. Swift 5 inoltre dotato di un SSD PCIe Gen 3×4 da 512 GB e fino a 16 GB di RAM LPDDR4, il tutto alimentato da una potente batteria dotata di ricarica veloce, in grado di mantenere il computer per oltre 12 ore di autonomia senza corrente.

Vi ricordiamo che avete tempo fino al 28 Maggio per usufruire di questa offerta, e nel frattempo noi vi abbiamo elencato elencato quelle che sono secondo noi le migliori offerte da sfruttare con lo sconto del 15%, però il nostro consiglio rimane quello di andare sullo store Acer e selezionare il maggior numero di prodotti fra le tante possibilità del catalogo.

