Acquista 150€ in prodotti Philips e ricevi uno sconto di 40€!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata, torniamo ora a parlare di Amazon e di elettrodomestici, grazie al ritorno di un’ottima iniziativa del portale ed in collaborazione con Philips. Sullo store, infatti, fino al 21 Marzo 2021, e salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili, sarà possibile acquistare alcuni prodotti Philips a prezzo scontato, ottenendo poi un extra sconto di ben 40 euro qualora la cifra totale superi i 150 euro!

Si tratta di un’offerta davvero ottima, che tuttavia è valida solo su di una selezione di prodotti, e non sull’intero catalogo Philips. Per la precisione, parliamo di piccoli elettrodomestici per la casa e per la cucina con alcuni di essi che, visto il prezzo originale, beneficiano particolarmente di questa doppia occasione, permettendovi di risparmiare un bel po’ sul prezzo totale.

Prodotti come lo spillatore per birra ad uso domestico Philips Perfect Draft HD3720/25, scelta ideale per qualunque amante della birra, benché il prezzo non proprio accessibile di 350,99€ lo rendano un prodotto non proprio alla portata di tutti. Ebbene, grazie a questa offerta, il Philips Perfect Draft HD3720/25 è scontato, di per sé, al prezzo di 267,99€, che diventano poi 227,99€ al momento del pagamento, con un risparmio netto di 123 euro!

Un affare senza se e senza ma, anche perché parliamo di un articolo di grandissimo pregio, capace di restituire appieno l’esperienza della spillatura professionale, mantenendo intatti il gusto, la consistenza della schiuma e soprattutto il sapore della birra. Lo spillatore Philips Perfect Draft HD3720/25 funziona con qualsiasi fusto di birra nel formato da 6 litri, e permette una conservazione ottimale della bevanda per un massimo di 30 giorni, mantenendola alla temperatura ottimale di 3°C.

Con pochissimi semplici passaggi, potrete quindi cominciare subito a spillare la vostra birra preferita, gustandola alla giusta temperatura e potendo tenere sempre sotto controllo quelle che sono le più utili informazioni sulla bevanda, come la quantità residua nel fusto, i giorni di conservazione ancora disponibili e, ovviamente, la temperatura. Inoltre, grazie al sistema di erogazione che non prevede alcuna aggiunta di anidrite carbonica, la spillatura di Philips Perfect Draft HD3720/25 risulterà semplice e sempre perfetta, regalandovi quindi l’autentica sensazione della birra spillata anche restando comodamente a casa.

Certo, si tratta di un prodotto per intenditori ma, credeteci, approcciarsi al mondo degli spillatori domestici non è cosa da poco, perché si tratta di prodotti di livello che richiedono quasi sempre cifre superiori ai 300€, se non oltre. Poterne acquistare uno a marchio Philips (e dunque una garanzia nell’ambito degli elettrodomestici da cucina), e con uno sconto da 120 euro è un affare che andrebbe colto davvero al volo!

Ovviamente, lo spillatore Philips Perfect Draft HD3720/25 è comunque solo una tra le varie proposte del giorno di Amazon, motivo per cui vi offriamo non solo la lista di prodotti qui in calce, ma vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla pagina di Amazon dedicata alla promozione, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. I prezzi seguenti sono quelli presenti su Amazon in questo momento e non tengono conto dello sconto extra di 40€ che verrà poi decurtato dal carrello al momento del pagamento, e solo previo il raggiungimento dei 150€ di spesa.

