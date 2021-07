Acquista 2 prodotti Rowenta idonei e ottieni il 20% di sconto su Amazon!

Quest’estate si sta rivelando una stagione piena di promozioni, e tra queste Amazon si trova in stato smagliante perché propone costantemente interessanti occasioni ogni giorno, oltre alle consuete offerte giornaliere. Infatti, il colosso statunitense è lieto di annunciare una nuova promozione che vi permetterà di ottenere il 20% di sconto acquistando due prodotti idonei del brand Rowenta, ma solo fino al prossimo 31 luglio 2021.

La lista degli articoli promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra i prodotti di maggior interesse, vi consigliamo di dare uno sguardo al robot aspirapolvere Rowenta RR7447, il modello appartenente alla serie 60. Generalmente disponibile al prezzo consigliato di 449,99€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 349,00€, a seguito di uno sconto poco superiore ai 100,00€!

Questo robot aspirapolvere rappresenta uno dei migliori prodotti in circolazione, perché include diverse tecnologie che difficilmente troviamo in altri dispositivi della stessa fascia di prezzo, oltre alla sua capacità di eliminare efficacemente la polvere e lo sporco ostinato su tutte le tipologie di pavimenti. Tra le sue caratteristiche principali troviamo l’innovativo “Movimento Metodico Smart Explorer 4.0”, che gli permette di navigare per tutta la casa con precisione, grazie ad un giroscopio e ai suoi diversi sensori ad infrarossi.

Con la sua altezza di soli sei centimetri, può passare sotto qualsiasi mobile e anche nelle zone difficili da raggiungere, come ad esempio gli angoli e i punti ciechi della casa. Inoltre, essendo un prodotto intelligente, può collegarsi con l’app proprietaria “My Smart Force” oppure con gli assistenti vocali, in modo tale da ricevere ordini in qualsiasi momento della giornata.

Insomma, un’occasione da prendere al volo e, considerando la possibilità di ottenere uno sconto del 20% aggiungendo un secondo articolo, rappresenta un vero investimento su cui scommettere! Detto ciò, vi suggeriamo di visionare tutti gli altri articoli compatibili con la promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare l’intera proposta riservata da Amazon!

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!