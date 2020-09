Acquista 3 serie tv e ricevi uno sconto del 40% su IBS!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte della mattinata e dopo aver digerito la bellissima notizia dell’annuncio di Amazon Prime Day, è arrivato il momento di segnalare la promozione di IBS che, in occasione dei 72° Emmy Awards (il più importante premio televisivo a livello internazionale), permette di acquistare, fino al 10 ottobre, 3 serie TV con uno sconto del 40%.

Il catalogo di IBS relativo alle serie TV è molto ampio e questa iniziativa, oltre a far risparmiare gli acquirenti, permette di scoprire (o riscoprire) quelle che sono state le migliori serie televisive che hanno e che stanno facendo la storia, come ad esempio Gomorra, una serie che ha ricevuto tante critiche ma che è stata in grado di ottenere anche numerosi apprezzamenti da parte del pubblico e regalare forti emozioni, quest’ultime quasi sicuramente si ripeteranno con la prossima ed ultima quinta stagione. Si tratta di un’ottima occasione per portarsi a casa ben 15 Blu-Ray e riscoprire le vicende e le incredibili avventure della famiglia Savastano in alta definizione.

Per coloro che invece vogliono gustarsi qualcosa di più “leggero”, suggeriamo la serie crime Lucifer, il cui protagonista decide di abbandonare il suo ruolo di Signore dell’Inferno e trasferirsi a Los Angeles per cercare di vivere una vita meno complicata. Qui incontra una bellissima cantante pop, la quale viene uccisa proprio davanti ai suoi occhi e per la prima volta il personaggio prova sentimenti diversi, al tal punto da chiedersi cosa sia giusto o sbagliato.

Questo e molto altro è disponibile nel vastissimo catalogo di IBS, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa in modo da valutare voi stessi le serie TV che più vi appassionano. Inoltre, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori offerte su tecnologia, hardware, smartphone e sui prodotti cinesi.

