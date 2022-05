Se avete mai pensato di acquistare uno dei graziosi prodotti della linea THUN, per dare un tocco originale alla vostra casa o per fare un gradito regalo a un vostro caro, questo è il momento migliore per farlo, perché con il concorso Scacco Matto potrete vincere ogni giorno favolosi premi, e partecipare infine all’estrazione di uno scooter Piaggio 1 Active 100% elettrico!

Scacco Matto è un concorso a premi riservato agli iscritti del programma fedeltà THUN Lovers, che potranno partecipare fino al 26 giugno 2022 effettuando spese di almeno 9,90€ sul singolo carrello e utilizzando il codice che riceveranno via mail per ogni singolo acquisto. Ogni giorno è possibile aggiudicarsi tre bellissimi prodotti THUN, tra cui è sempre disponibile l’esclusiva scacchiera da collezione, in ceramica dipinta a mano completa di tutti i pedoni.

Iscriversi al Programma Fedeltà THUN Lovers è molto semplice, e potete farlo direttamente sul sito Thun.com, nella pagina dedicata: oltre a permettervi di partecipare al concorso Scacco Matto, potrete godere di tutti i vantaggi disponibili per gli iscritti, accumulando punti fedeltà e ottenendo così altri voucher sconto per i vostri prossimi acquisti.

Una volta iscritti, per ogni acquisto di almeno 9,90€ riceverete un codice sulla vostra email di registrazione, da utilizzare sulla pagina Giocaconthun.it per scoprire se avete vinto uno dei premi immediatamente disponibili e partecipare all’estrazione finale, che entro il 15 luglio 2022 assegnerà a due fortunati vincitori rispettivamente uno scooter Piaggio 1 Active 100% elettrico e un kit THUN per la casa del valore di 1.859,33€.

Tra i tanti prodotti che vi consentiranno di partecipare al concorso, vi segnaliamo la selezione dei saldi di mezza stagione, tra cui troverete tantissimi articoli scontati del 50%. Grazie a questa promozione potrete acquistare, ad esempio, le bellissime tazze in porcellana raffiguranti i personaggi Disney a soli 13,95€, come quelle dedicate a Bambi, Tamburino o Winnie The Pooh, tutte corredate di piattino. Utilizzabili nel microonde e lavabili in lavastoviglie, queste tazze doneranno un tocco grazioso alla vostra colazione, grazie alle loro decorazioni in smalto.

I saldi di mezza stagione offrono tante occasioni per partecipare al concorso Scacco Matto, proponendo una serie di prodotti a prezzi convenienti con cui potrete ogni giorno provare ad aggiudicarvi uno dei tre premi a estrazione immediata e inserire il vostro nome tra i candidati ai due superpremi finali.

