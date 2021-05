Acquista il nuovo Galaxy Book, in regalo un Galaxy Tab e 5% di extra sconto!

Da poco più di un mese Samsung ha presentato la nuova linea di prodotti Galaxy Book, che comprende tre versioni, quella standard, la PRO e la PRO 360. Stiamo parlando di una serie di computer portatili leggeri e sottili, degli ultrabook con un corpo in alluminio è un display con cornici minime che donano a questi dispositivi un aspetto moderno ed elegante. Schermo che si presenta nella versione standard con display FHD LED per passare nelle versione PRO ad un FHD Amoled e nella versione PRO 360 ad un maestoso FHD Super Amoled.

In queste ore Samsung ha avviato una interessantissima promozione sul suo sito ufficiale che sarà valida fino al 13 giugno. Infatti acquistando uno dei modelli di Samsung Galaxy Book si potrà ricevere in regalo un Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi o un Galaxy Tab A7 Wi-Fi. Stiamo parlando quindi di un regalo che equivale a 300-400 euro di valore e che vi permetterà di avere un’accoppiata di dispositivi di assoluto valore e che sapranno esservi utili sia dal punto di vista lavorativo che ludico. Olte a questo, grazie al codice GALAXYBOOK5 potrete usufruire di un ulteriore sconto del 5% sul prezzo di acquisto!

Andiamo quindi a vedere nel dettaglio come funziona la promozione. Prima di tutto ecco le combinazioni possibili per ricevere i tablet Galaxy in omaggio.

Ricevi in omaggio Tab S6 Lite Wi-Fi acquistando

Ricevi in omaggio Tab A7 Wi-Fi acquistando

N.B.: per tutti questi prodotti è disponibile l’acquisto in 10, 20 o 30 rate a tasso zero, spedizione gratuita e la possibilità di usufruire di Samsung Value per il ritiro di dispositivi usati.

Come funziona la promozione?

Acquista Galaxy Book in promozione dal 21 maggio al 13 giugno 2021 inclusi

Registra il prodotto in Samsung Members entro il 4 luglio 2021

il prodotto in Samsung Members entro il 4 luglio 2021 Ricevi in omaggio Galaxy Tab

Potete leggere il Regolamento completo su www.samsung/promozioni

