Acquista un elettrodomestico Electrolux e ricevi in regalo 500€ per il tuo tempo libero!

Dopo avervi proposto le classiche ma sempre interessanti offerte del giorno di alcuni dei principali e-commerce, è arrivato il momento di segnalarvi una promozione piuttosto insolita di Online Store, che permette di ricevere in regalo ben 500€ da spendere durante il vostro tempo libero, qualora acquistiate un elettrodomestico Electrolux, come un forno a incasso o una lavastoviglie, entro il 31 dicembre 2020.

Una promozione quindi un po’ diversa dalle solite che, oltre a permettervi di portarvi a casa uno dei migliori prodotti Electrolux ad un prezzo decisamente interessante, vi darà anche la possibilità di sfruttare un buono sconto da dedicare alle vostre attività preferite, sia in casa che fuori. La cifra può essere infatti utilizzata per abbonarsi al servizio di streaming CHILI, FitPrime ed a tanti altri progetti. Ad esempio, potrete persino scegliere di rilassarvi presso un centro termale, e godere di un’esperienza di puro benessere grazie alle numerose proposte messe a disposizione dal partner QC Terme.

Per quanto riguarda invece la selezione di prodotti aderenti a questa iniziativa, suggeriamo tra gli altri di prendere in considerazione l’asciugatrice Electrolux PerfectCare 800 da 7KG, venduta con uno sconto di circa 270,00€ e proposta a 529,90€, un prezzo molto competitivo per quella che è una delle migliori asciugatrici che potete acquistare in questo momento, utile soprattutto in vista dell’inverno, quando diventa molto più difficile asciugare i vestiti con il metodo tradizione a causa delle basse temperature. La Electrolux PerfectCare 800 è un modello di ultima generazione che, oltre a vantare tecnologie in grado di trattare i vostri vestiti nella maniera giusta, possiede un’interfaccia touch con manopola bidirezionale, una luce interna a LED e non mancano numerosi programmi pre-impostati, ottimizzati a seconda del tipo di indumento che andrete ad inserire.

Il numero di articoli compatibili con la promozione è molto alto, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire il prodotto che più si adatta alle vostre esigenze.

Come partecipare alla promozione

Compilate questo form entro il 10° giorno successivo all’acquisto e comunque non oltre il 10/01/2021 Scegliete se preferite l’operazione “Funback”, che permette di ricevere fino a 500€ in buoni esperienze, o l’opzione Soddisfatti o Rimborsati Riceverete via email il codice di accesso alla piattaforma Electrolux Funback

La nostra selezione di prodotti

