Acquista una smart TV Samsung QLED e ricevi un rimborso fino a 700€!

Natale è ormai dietro l’angolo e questo significa che, su tutti gli store online, stanno arrivando gli ultimi poderosi ribassi su qualsiasi tipologia di prodotto, comprese le smart TV Samsung. Se state cercando di fare un upgrade della vostra TV abbiamo una promozione perfetta per voi: i ribassi Mediaworld sono già moltissimi, variano in base alla tipologia di smart TV e, in aggiunta agli sconti, sullo store è presente l’esclusiva promozione cashback che riguarda i prodotti Samsung Neo QLED.

Infatti, se deciderete di acquistare una smart TV Samsung Neo QLED, tra quelle proposte sullo store, entro e non oltre il 24 di dicembre, potrete ricevere fino a 700€ di rimborso sulla vostra spesa! Il che significherebbe andare incontro ad un ulteriore ribasso su prodotti top di gamma, firmati da una delle aziende leader nel settore; ma come potete usufruirne?

Il parterre di prodotti Samsung Neo QLED è veramente molto vasto, avrete la possibilità di scegliere tra 18 Smart TV differenti , sia in base alle prestazioni di questi articoli, sia in base al cashback che potrete ricevere su ognuno, ma, per acquistare e richiedere il rimborso, il procedimento è veramente molto semplice e rapido. In primis, dovrete comprare uno dei prodotti entro la Vigilia di Natale (data inclusa), registrarvi su Samsung Members specificando il modello acquistato entro i 15 giorni dalla data di consegna della Smart TV promozionata e, a questo punto, non vi resterà altro che aspettare l’arrivo dei 300€, 500€ 0 addirittura 700€ entro 45 giorni lavorativi, una volta inviata l’e-mail di validazione richiesta! Niente di più chiaro!

Come vi abbiamo già specificato, in base al modello e al fatto che si tratti di un articolo o in 4K o in 8K, il vostro cashback salirà o scenderà di conseguenza ma, in qualsiasi caso, si tratta sempre di un risparmio importante sulla cifra totale, tenendo presente anche che molte delle smart TV sono già in offerta e hanno applicati degli sconti che toccano anche il 30% oltre al rimborso!

