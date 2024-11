Acquista uno spazzolino elettrico Oral-B e ricevi in REGALO i Samsung Galaxy Earbuds 2!

La nuova iniziativa promozionale di P&G legata agli spazzolini elettrici Oral-B è appena partita ed è attiva anche su Amazon! Fino al 19 novembre, acquistando determinati modelli di spazzolini elettrici Oral-B iO, avrete la possibilità di ricevere come premio sicuro un paio di Samsung Galaxy Earbuds 2, dal valore medio 120€ circa. Si tratta di un’offerta limitata nel tempo, quindi è importante agire rapidamente per non perdere questa occasione.

Come ottenere il premio sicuro?

Per partecipare, è sufficiente acquistare uno degli spazzolini Oral-B iO 8, iO 9 o iO 10 esclusivamente su Amazon o nel negozio ufficiale Oral-B. Sono validi anche i cosiddetti "virtual bundle" contenenti almeno uno di questi modelli, a eccezione di alcune combinazioni specifiche indicate nel regolamento, che includono il dentifricio. È fondamentale leggere attentamente l’elenco delle esclusioni per assicurarsi che il prodotto scelto rientri tra quelli ammessi alla promozione.

Una volta completato l’acquisto, avrete 7 giorni di tempo per registrarvi sul sito dedicato alla promozione e caricare i dati richiesti. Se avete acquistato su Amazon, non dimenticare di scaricare la fattura, indispensabile per completare la registrazione. Una volta verificati e convalidati i dati, il premio sarà spedito direttamente a casa, senza costi aggiuntivi.

Questa promozione rappresenta un’opportunità imperdibile per chi ha in programma di acquistare uno spazzolino elettrico di alta qualità come la serie Oral-B iO. Oltre a beneficiare di un’esperienza di pulizia dentale avanzata, potrete ottenere un paio di auricolari wireless di fascia alta, perfetti per accompagnarvi nella vostra quotidianità. Non perdete tempo: scoprite subito i dettagli e approfittate di questa fantastica offerta!

Leggi il regolamento