Se state cercando un’action cam di prima qualità a un prezzo davvero imbattibile, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello DJI Action 2 disponibile al prezzo di soli 359,00€ invece di 538,00€ su Amazon. Un vero e proprio affare, tenendo presente che si tratta di un dispositivo potente, piccolo e resistente, dotato di un ottima tecnologia di stabilizzazione e in grado di registrare in 4K.

L’action cam a marchio DJI è perfetta per accompagnarvi durante ogni esperienza, che sia durante allenamenti e sport estremi oppure nel corso di una qualsiasi camminata in centro città. Poiché stiamo parlando di una promozione particolarmente interessante e conveniente, vi consigliamo caldamente di completare il vostro acquisto il prima possibile!

L’ultra compatta DJI Action 2 è pensata per essere comodamente indossata o sulla testa o sul petto e, come detto anche nell’introduzione, registra video in 4K a 120 fps straordinariamente fluidi con dettagli super ricchi e colori estremamente realistici. Inoltre, il super grandangolo FOV di questo modello vi consente di immortalare più elementi possibili dall’ambiente circostante, ma senza perdere qualità. Non meno importante, questa action cam è stata ideata per adattarsi facilmente a ogni scenario grazie all’innovativo design magnetico che vi consentirà di intercambiare rapidamente gli accessori, riprendendo i vostri migliori momenti senza perdere tempo.

La DJI Action 2 è robusta e impermeabile, per questo vi assicura le massime performance anche sott’acqua fino a un massimo di 10 m di profondità e addirittura fino a 60 m se abbinata all’apposita custodia impermeabile, realizzata per proteggere l’action cam da impatti, graffi e abrasioni. Infine, una volta salvati i vostri video, potrete condividere i contenuti in un solo tocco sfruttando l’app DJI Mimo e utilizzando il suo Editor IA per combinare clip, aggiungere transizioni impeccabili e canzoni.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!