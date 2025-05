Marshall Minor III: il sound leggendario ora wireless a soli 69€!

Gli auricolari Marshall Minor III sono disponibili su Unieuro a soli 69€ invece di 129,99€, con uno sconto del 47%! Vi offrono l'inconfondibile suono Marshall in un design compatto e confortevole. Con una straordinaria autonomia di 25 ore complessive, driver da 12 mm per bassi potenti e alti cristallini, e la praticità dei controlli touch, vi garantiranno libertà di movimento e qualità audio superiore. La connessione Bluetooth 5.2 assicura stabilità, mentre la ricarica rapida vi regala 1,5 ore di ascolto con soli 15 minuti di carica.

Auricolari Marshall Minor III, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Marshall Minor III sono ideali per gli amanti della musica in movimento che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità del suono. Con il loro design open-fit, estremamente confortevole anche dopo ore di utilizzo, e la totale assenza di cavi, vi permetteranno di ascoltare la vostra playlist preferita in ogni situazione. L'incredibile autonomia di 25 ore totali (5 ore di ascolto più quattro ricariche complete nella custodia) li rende perfetti per chi viaggia o passa molte ore fuori casa, mentre la ricarica rapida di 15 minuti per 1,5 ore di riproduzione è la soluzione ideale per chi è sempre di fretta.

I driver personalizzati da 12 mm garantiscono l'autentico suono Marshall con bassi potenti, medi equilibrati e alti cristallini. I controlli touch intuitivi e la funzione automatica di pausa/riproduzione quando rimuovete gli auricolari sono caratteristiche che apprezzeranno particolarmente chi cerca praticità durante l'uso quotidiano. Con il Bluetooth 5.2 per connessioni stabili e una custodia compatta ricaricabile anche in modalità wireless, questi auricolari rappresentano la scelta perfetta per chi desidera qualità sonora e praticità.

A soli 69€ invece di 129,99€, gli auricolari Marshall Minor III rappresentano un'opportunità eccezionale per chi cerca qualità audio premium e praticità. Il design elegante tipico del marchio Marshall, unito all'autonomia estesa e alla comodità del formato true wireless, li rende un acquisto consigliato per gli amanti della musica che non vogliono dimenticare la qualità del suono.

