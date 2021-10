Affare imperdibile! Robot aspirapolvere Ecovacs a meno di 150€ da Mediaworld!

Se siete stufi di raccogliere polvere e briciole dal pavimento per mantenere in ordine la casa, forse dovreste prendere in considerazione l’acquisto di un robot aspirapolvere, e per vostra fortuna Mediaworld vi offre oggi l’occasione di risparmiare qualche soldo, grazie alle quotidiane proposte in sconto dei suoi “Solo per Oggi“, giacché attraverso essi la catena propone uno dei modelli più apprezzati del mercato, ad un prezzo davvero molto modesto.

Parliamo dell’aspirapolvere robot Ecovacs Deebot 710 che, solo fine alla fine di questa giornata, e salvo esaurimento scorte, potrà essere vostro al prezzo di soli 149,99€! Un’offerta super, che vi permetterà di accaparrarvi un degno aiutante nelle pulizie domestiche, ad un prezzo impareggiabile, senza contare che se parliamo dell’Ecovacs Deebot 710, parliamo davvero di uno dei migliori dispositivi di fascia media attualmente disponibili sul mercato.

Grazie alla navigazione Smart Navi 2.0, che fa ausilio di una telecamera e dell’algoritmo SLAM, Ecovacs Deebot 710 sarà in grado di mappare tutta la casa e lo farà talmente bene al punto che il robot aspirapolvere non salterà zone dove potrebbe esserci dello sporco. Nonostante non sia il modello top di gamma dell’azienda, riuscirà comunque ad eseguire un ottimo lavoro, aspirando lo sporco non solo su qualsiasi tipo di superficie, ma anche sui tappeti, dove sappiamo occorre una potenza di aspirazione maggiore. A tal proposito, se siete certi che il robot debba passare su uno di questi, potrete fare affidamento alla modalità Max, che raddoppia la potenza di Ecovacs Deebot 710 in modo da non lasciare indietro neanche una briciola.

Come per ogni buon dispositivo smart, Ecovacs Deebot 710 sa essere molto intelligente. Tra le altre cose, vi informiamo che questo modello ritornerà automaticamente alla sua stazione di ricarica nel momento in cui la batteria sarà prossima all’esaurirsi, dandovi la possibilità di non alzare nemmeno un dito, se non durante la fase di pulizia. A tal riguardo, è presente un filtro a maglie metalliche, uno in spugna e un anti-particolato, i quali hanno il compito di ridurre al minimo la fuoriuscita di aria sporca che potrebbe essere responsabile di asma e allergie varie.

Ciò detto, visto il gran numero di prodotti presente nel "Solo per Oggi" di Mediaworld, vi consigliamo di consultare la pagina degli sconti al seguente indirizzo, così da poter visionare tutte le proposte.

