I saldi invernali del 2023 sono ufficialmente iniziati: se stavate pensando di rinnovare il guardaroba, o semplicemente acquistare qualche capo nuovo, questo è il momento giusto! Moltissimi store hanno infatti iniziato a proporre sconti sui loro articoli, e tra questi vi è Timberland, noto marchio di abbigliamento e calzature uomo e donna.

Centinaia di prodotti tra cui scarpe, giubbotti, maglie, pantaloni e accessori, nelle collezioni per uomo, donna e bambino, sono disponibili a prezzi ribassati fino al 50%! Inoltre, inserendo il coupon EXTRA20 potrete ottenere un ulteriore sconto del 20% sugli articoli inseriti nel carrello!

Gli articoli in offerta sul sito di Timberland sono veramente tantissimi, quindi troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro! Per esempio, gli stivali da donna Heritage, disponibili in ben 17 colori e taglie che vanno dal 35.5 al 41 sono in sconto a metà prezzo, quindi a soli 111,00€ invece di 220,00€! Si tratta di uno dei modelli più apprezzati in assoluto del brand, realizzati in pelle Better Leather e imbottiti in PrimaLoft per mantenere i piedi al caldo anche nei mesi più freddi; inoltre, sono impermeabili e rinforzati in acciaio per garantire il massimo supporto dell’arco plantare.

Se siete invece alla ricerca di un paio di scarpe da indossare tutti i giorni, tra le offerte vi sono le sneaker da uomo adventure 2.0, anch’esse in sconto del 50%, per un prezzo di 65,00€ invece che 130,00€. La suola in gomma e la soletta in EVA ammortizzeranno ogni vostro passo, consentendovi di camminare per ore e ore mantenendo il massimo comfort; troviamo di nuovo il rivestimento in pregiata pelle Better Leather, mentre la fodera interna è realizzata in robusto tessuto ReBOTL, ricavato da bottiglie di plastica riciclata per garantire l’ecosostenibilità del materiale.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi prodotti scontati sul sito di Timberland, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata ai saldi invernali per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo ancora una volta di inserire il coupon EXTRA20 per risparmiare ancora di più sui vostri acquisti, e vi consigliamo di scegliere ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le scorte disponibili degli articoli della vostra taglia potrebbero esaurire in fretta!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!