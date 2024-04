Tactics Ogre Reborn, PREZZO TOP! Scontato del 34%!

I giochi di ruolo tattici sono un genere molto apprezzato, sebbene con il passare del tempo siano diventati un po' più di nicchia, con i giochi di ruolo AAA che si concentrano sempre più sull'azione. Tuttavia, Square Enix ha dimostrato un continuo interesse per il genere e, dopo il successo di Triangle Strategy, ha reso disponibile il rinomato Tactics Ogre Reborn, ora disponibile a un prezzo speciale scontato del 34%: potete portarlo a casa a soli 32,90€, anziché 49,99€.

Tactics Ogre Reborn, chi dovrebbe acquistarlo?

Tactics Ogre Reborn è un videogioco ideale per gli appassionati degli RPG tattici e per chi ama storie ricche e articolate con finali multipli. Le sue battaglie profondamente strategiche sono il cuore pulsante del gioco, richiedendovi di elaborare costantemente il piano giusto per sconfiggere il vostro avversario, il quale è controllato dall'intelligenza artificiale e capace di adattare le sue tattiche allo scontro. Se desiderate saperne di più, potete consultare la nostra recensione completa, dove abbiamo elogiato il lavoro di Square Enix proprio per la sua capacità di coinvolgimento e rigiocabilità.

Rispetto all'originale Tactics Ogre, questa release offre numerose migliorie per rendere l'esperienza di gioco più attuale: oltre agli aggiornamenti sulla rigiocabilità, troviamo la gestione della velocità delle battaglie, la presenza dei preziosi salvataggi automatici (che eviteranno la perdita di progressi in caso di sconfitta in uno scontro) e la rivisitazione dell'interfaccia.

Grazie all'offerta odierna, potrete portare a casa un eccellente gioco di ruolo tattico, che riporta in modo sensato e prezioso un classico della tradizione come Tactics Ogre, risparmiando significativamente: lo potrete acquistare a soli 32,99€ anziché 49,99€, usufruendo di uno sconto del 34%, immergendovi così negli intrighi del mondo di gioco e dei suoi conflitti.

Vedi offerta su Amazon