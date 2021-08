Aliens Fireteam Elite: dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 24 agosto uscirà finalmente sul mercato l’atteso Aliens Fireteam Elite, gioco dedicato al celebre franchise per PS4, PS5, Xbox e PC. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti degli sparatutto cooperativi, che possono assicurarsi una copia del gioco fin dal giorno di lancio a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Prenotando Aliens Fireteam Elite presso alcuni store, come ad esempio GameStop, è poi possibile ottenere un ricco bonus preorder, che prende il nome di Pacchetto Marine Temprato e che include un accessorio per la testa Bandana, un colore per arma Mimetico Rossa Digitale, ben tre adesivi arma e l’emote “Chestburster”. Un ottimo modo, insomma, per assicurarsi il gioco il giorno di lancio e al contempo ricevere dei contenuti digitali aggiuntivi in modo totalmente gratuito.

Se siete interessati ad acquistare Aliens Fireteam Elite, che vi ricordiamo uscire sul mercato il prossimo 24 agosto, potete trovarlo di seguito a quello che è il migliore prezzo sul mercato, qualsiasi sia la vostra piattaforma di gioco preferita. Insomma, siete pronti a dare la caccia agli alieni in compagnia dei vostri amici nel nuovo titolo di Focus Home Interactive e Coldiron?

