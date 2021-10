Amazfit GTS 2 Mini a meno di 70€ con le offerte di Unieuro!

Se desiderate acquistare uno smartwatch dalle ottime specifiche e funzionalità, allora Unieuro viene in soccorso con una nuova ed imperdibile promozione che coinvolge l’Amazfit GTS 2 Mini. Si tratta di un prodotto che, attualmente, è disponibile ad uno dei migliori prezzi in assoluto! In questo articolo vi spieghiamo le sue specifiche tecniche e come acquistarlo!

L’Amazfit GTS 2 Mini viene definito dal produttore come un dispositivo dal “mini formato, massima potenza”. Innanzitutto, può contare su un display AMOLED da 1,55 pollici, incastonato in un design ultrasottile e leggero. Questo smartwatch possiede diversi sensori, ciascuno dedicato ad una specifica funzione, come per il caso della misurazione del battito cardiaco.

Oltre a ciò, il GTS 2 Mini può misurare la saturazione d’ossigeno del sangue, la qualità del sonno, il livello di stress e il tracciamento del ciclo mestruale. Tutti i dati vengono immagazzinati e vengono successivamente elaborati dal sistema di valutazione PAI, che offre un semplice punteggio a valore unico che descrive la condizione fisica generale del proprio corpo.

L’Amazfit GTS 2 Mini, come i veri smartwatch di tendenza, può essere personalizzato per essere sempre più in linea con il proprio look. Difatti, vanta più di 50 quadranti, oltre a quello che permette di caricare una fotografia dal proprio smartphone. Chiaramente, essendo un prodotto anche per le attività sportive, gode di oltre 70 modalità.

Stando a quanto dichiarato dal produttore, questo dispositivo vanta un’autonomia di 14 giorni, grazie ad una batteria agli ioni di litio da 220 mAh, con un utilizzo normale delle funzioni di monitoraggio e modalità sportive.

Originariamente venduto a 89,99€, quest'oggi e per pochissimi giorni è acquistabile a "soli" 69,99€, a seguito di uno sconto del 22% che ne ha tagliato il prezzo di vendita di ben 20,00€.

