Se siete alla ricerca di un ottimo smartwatch, che sia un concentrato di tecnologia, ma che coniughi sapientemente anche stile e materiali costruttivi di primissima qualità, allora non potete assolutamente lasciarvi scappare questa offerta Amazon che, come da titolo, vi permetterà di portarvi a casa l’ottimo Huawei Watch 3 Pro ad un prezzo imperdibile!

Sul portale, infatti, il modello di punta di casa Huawei è in sconto a soli 299,00€, contro i 499,00€ del prezzo originale, e con un risparmio netto di ben 200 euro! Non pochi, specie perché parliamo di quello che non solo è il migliore smartwatch del brand, ma anche uno dei migliori in assoluto tra quelli presenti sul mercato!

Caratterizzato da un design tondo, con cornici estremamente ridotte, e materiali di grandissimo pregio, Huawei Watch 3 Pro è uno smartwatch completo ed accattivante, capace di sopperire senza problemi a qualsiasi esigenza, sia essa meramente estetica o sportiva, giacché nonostante il suo aspetto premium si è dimostrato anche un eccellente prodotto a supporto di sport e attività fisica.

Controllabile grazie ad una corona digitale, che rende la navigazione dell’interfaccia immediata e accessibile, Huawei Watch 3 Pro si propone con una splendida cassa in titanio ed un display in vetro zaffiro, nonché con uno splendido cinturino in pelle marrone che, ovviamente, può essere cambiato alla bisogna con un’infinità di opzioni diverse (da acquistare separatamente).

Per quanto riguarda la pura parte tecnica, Huawei Watch 3 Pro dispone di uno splendido display AMOLED da 1,43″, con risoluzione di 466 x 466 pixel (326ppi). Bellissimo da vedere, è uno smartwatch estremamente performante, in quanto equipaggiato con un efficiente processore HiSilicon Kirin Hi6262 che, in accoppiata col sistema operativo HarmonyOS 2, rende questo smartwatch estremamente scattante e appagante nell’utilizzo.

In grado di sopperire ad un uso continuo di 7 giorni (che aumentano addirittura a 21 se si utilizza la modalità a risparmio energetico, Huawei Watch 3 Pro offre persino oltre 100 modalità di allenamento, oltre che un rilevamento della temperatura della pelle, un sistema di rilevamento delle cadute con allarme SOS e, ovviamente, le più comuni funzioni di monitoraggio della salute come la frequenza cardiaca, SpO2, il sonno e la pressione.

Venduto com’è con uno sconto di 200 euro, Huawei Watch 3 Pro è, insomma, uno smartwatch davvero impeccabile, capace davvero di tornare utile in qulsiasi circostanza, ed adatto sia ad un suo mondano, che ad uno spiccatamente sportivo. Un affare che, visto il prezzo, vi suggeriamo caldamente di cogliere al volo, consultando immediatamente la pagina del prodotto.

