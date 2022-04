Siete alla ricerca di una buona offerta? Niente paura! Dopo una settimana ricca di interessanti iniziative dei maggiori portali online dello shopping, in questo nuovo articolo vogliamo illustrarvi le cinque migliori offerte a meno di 20€ di Amazon, cosicché possiate compiere i vostri acquisti senza spendere cifre poco digeribili dal vostro portafogli.

Caricatore wireless magnetico Kdely

Foto generiche Possedete uno smartphone compatibile con la ricarica wireless? Vogliamo consigliarvi, infatti, un caricatore capace di caricare la batteria del vostro dispositivo senza l’ausilio del cavo USB Type-C. Insieme ad un adattatore QC3.0 / PD, è in grado di raggiungere la massima potenza di ricarica di 15W, e dunque potrete portare al 100% uno smartphone entro 3,5 ore. Insomma, un prodotto assolutamente consigliato per coloro che sono stufi di utilizzare il cavo.

Custodia per Nintendo Switch OLED Heystop

Foto generiche Un altro prodotto super consigliato è quello dedicato a Nintendo Switch, sia nella sua edizione base che nella variante con display OLED. È realizzata in tessuto resistente all’esterno e in morbida microfibra all’interno. Possiede anche una comoda maniglia in materiale siliconico, facile da impugnare, che permette di trasportare tutti i propri videogiochi e accessori facilmente e agilmente. Al suo interno sono presenti otto scomparti per cartucce e una tasca interna separata per cavi e accessori.

Borsa per Bici Chybfu

Foto generiche Siete degli abili ciclisti e non sapete dove alloggiare il vostro smartphone? Questo prodotto consigliato potrebbe sicuramente fare al vostro caso. Si tratta di un porta smartphone (con dimensioni inferiori a 160 x 90 x 9 millimetri) agganciabile direttamente sul telaio della vostra bici con un comodo sistema a strappo. Permette di accedere a tutte le funzioni del telefono e vedere chiaramente lo schermo e utilizzare lo smartphone senza estrarlo durante la guida.

Supporto cellulare per auto

Foto generiche Versatile, potete e sicuro. Queste sono le peculiarità del supporto cellulare per auto che vogliamo ora consigliarvi all’acquisto. Possiede una ventosa capace di aderire perfettamente al cruscotto oppure alla maggior parte delle superficie della vostra auto. Inoltre, è pienamente compatibile con quasi tutti gli smartphone in circolazione, dato che possiede un aggancio praticamente universale.

Porta carte di credito

Foto generiche Come ultimo prodotto di questa particolare guida all’acquisto, vi suggeriamo di comprare un porta carte di credito. Tra le sue specifiche troviamo la tecnologia RFID, un particolare blocco che può proteggere le informazioni private e carte di credito, carta d’identità, passaporto e patente di guida dai dispositivi di scansione dei ladri. Inoltre, è in grado di contenere un massimo di 12 carte e possiede delle dimensioni davvero compatte.

