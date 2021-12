Amazon Echo Flex: Alexa alla portata di tutti, a meno di 15€!

Mancano poco più di 2 settimane al Natale 2021 e, come sempre succede in questi casi, sale il fremito per i regali da mettere sotto l’albero. Tra il caos della routine, i prezzi leggermente più alti che in passato, ed il maltempo che sta attanagliando buona parte del paese, lo shopping natalizio sembra, almeno quest’anno, più difficile che mai, e lo sa bene Amazon che, già dalla fine del suo Black Friday 2021, si sta prodigando in una moltitudine di offerte per aiutarvi nei vostri acquisti.

Sono le ormai celebri “Offerte di Natale” che, fino al 23 dicembre, vi garantiranno la possibilità di acquistare tantissimi prodotti di ogni tipo, ed a prezzi decisamente contenuti, con anche tante idee regalo a cui, magari, mai avreste pensato prima. Un esempio è proprio l’offerta di oggi, che riguarda un articolo a marchio Amazon tanto piccolo quanto interessante, ovvero l’ottimo Amazon Echo Flex, oggi disponibile ad appena 14,99€!

Di che si tratta? Sostanzialmente del più piccolo e compatto dispositivo Amazon Echo ad uso domestico! Amazon Echo Flex, infatti, è nulla più che una spina con integrato un altoparlante intelligente che, in tal senso, può essere direttamente attaccato ad una presa, senza il bisogno di cavi o di particolari ingombri.

Questo, tuttavia, non azzera minimamente le sue funzioni o le possibilità da esso offerte, in quanto Amazon Echo Flex integra al suo interno sia l’assistente vocale Amazon Alexa, che un piccolo speaker con cui poter interagire con la IA, oltre che ascoltare musica, podcast o notizie.

Si tratta di un dispositivo ottimo per chi non ha grosse possibilità in termini di spazio o, ad esempio, vuole estendere la propria rete domotica anche in punti come garage, corridoi o altri spazi in cui non avrebbe senso piazzare un Amazon Echo o affini.

Oltre a ciò, Amazon Echo Flex si propone anche con una porta USB integrata che, ad esempio, permette il collegamento di un dispositivo terzo, di ricaricare dispositivi elettronici, o di collegare un accessorio opzionale, come una luce notturna intelligente o un sensore di movimento, il tutto senza ingombrare troppo, e senza utilizzare una seconda presa elettrica.

Insomma, Amazon Echo Flex si propone come un prodotto compatto ma utile, perfetto come idea regalo per chi ama il mondo della domotica, o non vede l’ora di avere in casa il suo primo dispositivo di controllo. Un affare che, al prezzo di 14,99€, rappresenta perfettamente quello che è lo spirito delle ottime Offerte di Natale Amazon, la cui proposta può essere consultata nella sua interezza tramite l’apposita pagina dedicata.

