Amazon Echo Flex: scopri il mondo di Alexa a prezzo scontatissimo!

Gli Amazon Echo hanno da tempo ormai invaso le case degli italiani, ma spesso si ha la sensazione che un singolo dispositivo non basti, soprattutto per chi vuole beneficiare di Alexa in più stanze. A rispondere a queste esigenze ci pensa l’Echo Flex, il quale è ritornato su Amazon al suo prezzo più basso, ossia 14,99€, con un risparmio pari al costo d’acquisto, visto che siamo di fronte ad un ottimo -50%.

Come detto, l’Echo Flex è pensato per portare Alexa in tutte le stanze e sarà utile soprattutto per coloro che non hanno un piano d’appoggio stabile dove appoggiare il classico Echo Dot, ed ecco perché è stato realizzato a forma di cubo, posizionando la spina della corrente nella parte posteriore, mentre frontalmente si trovano i tipici pulsanti per l’interazione con Alexa e due microfoni per il riconoscimento della voce.

Fatta eccezione per l’impossibilità di riprodurre la musica, possibile però connettendo un altoparlante via bluetooth o tramite cavo AUX da 3,5 mm, l’Echo Flex vi permetterà di fare le stesse cose di un normale dispositivo Echo, vale a dire gestire la vostra vita quotidiana, ottenere informazioni istantaneamente, controllare il meteo e la situazione del traffico, oltre ad installare le cosiddette Skills tramite l’applicazione dedicata. Vale la pena segnalare, inoltre, la presenza di una porta USB integrata, utile per abbinare accessori di terze parti, tra cui sensori di movimenti, luci notturne o sfruttarla per ricaricare lo smartphone.

I dispositivi Echo sono al centro della privacy e Amazon ne ha tenuto conto, dotando l’Echo Flex del già citato pulsante atto a disattivare i microfoni, utile ad esempio durante una riunione di famiglia o quando si discute toccando gli argomenti più disperati. Insomma, un dispositivo piccolo ma di grande utilità, il cui costo è praticamente irrisorio e alla portata di tutti, soprattutto dopo lo sconto che ne dimezza letteralmente il prezzo.

