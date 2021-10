Amazon Echo Show 8: prezzo da Black Friday per questo dispositivo Alexa

Come ricorderete, nel corso degli ultimi giorni Amazon si sta prodigando nel proporre in sconto alcuni dei suoi articoli più amati. Eravamo partiti qualche giorno fa, segnalandovi l’ottima offerta sui prodotti della gamma Fire Tv Stick, il cui prezzo di partenza si abbassava addirittura a 19,99€; per passare poi al piccolo ma apprezzabile Echo Dot di terza generazione, scontato invece di ben 25 euro!

Ebbene, seguendo questo trend, Amazon ci propone oggi un altro dei suoi eccezionali dispositivi, anch’esso venduto ad un prezzo davvero scontatissimo! Stiamo parlando di Echo Show 8, nella sua versione di prima generazione. Un prodotto davvero imperdibile, specie considerando quello che è il successo ottenuto dalla linea Echo Show che, come saprete, è l’unica tra i prodotto Amazon a proporsi con uno schermo touch.

Arrivato sul mercato da qualche anno, e più recentemente riproposto nella sua versione di seconda generazione, Echo Show 8 è un dispositivo per la domotica che si propone con un ampio e luminoso display da 8 pollici con risoluzione HD che, come immaginerete, non solo vi permetterà di interagire con Alexa e le sue innumerevoli funzioni, ma anche di consultare video, immagini e di utilizzare servizi in streaming come Amazon Prime Video!

Si tratta, dunque, di uno dei dispositivi più completi tra la gamma di proposte Amazon giacché, essendo dotato di schermo, permette di interagire con i propri sistemi smart home in modo più pulito e pratico, giacché diversi nuovi prodotti per la domotica prevedono, di per sé, l’integrazione di un sistema di controllo video che, in questo modo, può avvenire direttamente tramite ad Alexa (pensate ai sistemi di sicurezza o di controllo della temperatura domestica).

Insomma, Echo Show 8 può essere senza alcun problema il centro del vostro sistema smart home, specie considerando quelle che sono tutte le funzioni che derivano dall’avere a portata di mano uno schermo touch in alta definizione con Alexa integrato. Ecco perché, pur parlando del dispositivo di prima generazione, vi suggeriamo caldamente l’acquisto, giacché il prezzo proposto oggi da Amazon è di appena 64,99€, con un risparmio di ben 45 euro rispetto al prezzo originale di 109,99€!

Un affare, che non va affatto sottovalutato, specie considerando che le differenze tra i dispositivi Echo Show di prima e seconda generazione non sono così rilevanti, e non giustificano l’acquisto di un prodotto di seconda generazione a prezzo maggiorato. Molto meglio rivolgersi, dunque, rivolgersi alla prima gen, specie considerato lo sconto applicato del 41%!

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina d’acquisto di Echo Show 8, invitandovi anche a consultare l’intera pagina di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate scoprire quelle che sono le altre promozioni di questa giornata! Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon allenamento!

