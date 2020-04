Amazon Echo Show e Echo Dot in sconto fino al 40%!

Vi segnaliamo che su Amazon sono da poco disponibili nuove offerte relative alcuni prodotti della linea Amazon Echo. Per la precisione stiamo parlando dell’amatissimo e vendutissimo Echo Dot di terza generazione, ovvero il modello base e privo di qualunque forma di schermo e dei dispositivi Echo Show, nella forma dei modelli 5 e 8.

Venduto generalmente al prezzo di 59,99€, Amazon Echo Dot di terza generazione è oggi disponibile a soli 34,99 €, certamente non il prezzo più basso di sempre, ma comunque uno sconto intrigante per chiunque sia alla ricerca di un ottimo assistente virtuale che possa funzionare da hub per muovere i primi passi verso una casa più smart.

Le offerte, tuttavia, non si limitando al solo Echo Dot e, come detto, anche alcuni prodotti della serie Echo Show sono in offerta tra cui anche il nuovo Echo Show 8, arrivato sul mercato da pochissimi mesi e subito impostosi alla nostra attenzione grazie soprattutto al suo ampio e luminoso display da 8 pollici con risoluzione HD che, come per gli altri dispositivi Echo Show, permette non solo di consultare video, immagini e quant’altro, ma anche di usufruire di servizi in streaming come Amazon Prime Video e non solo.

Anche Echo Show 8, come detto, è in promozione e dagli originali 129,99€ passa ad un più abbordabile 79,99€ il che, considerando le ottime funzioni dedicate a videochiamate e simili, è un prezzo più che ragionevole, specie in questo periodo di forata quarantena in cui Echo Show può fare la sua parte nel tenersi in contatto con amici e parenti.

