Amazon Echo Spot in forte sconto su Amazon!

Con l’inizio della settimana dell’elettronica su Amazon, presso lo store è tornato disponibile ad un prezzo super scontato il piccolo e grazioso Amazon Echo Spot, dispositivo di domotica compatto e munito di schermo, compreso di videocamera integrata e pensato per essere posizionato sulla scrivania o, meglio ancora, sul comodino. Generalmente venduto a ben 129,99€, Amazon Echo Spot è oggi eccezionalmente in sconto a soli 89,99€, con uno sconto applicato di ben 40 euro!

Come gli altri componenti della famiglia Echo, anche questo dispositivo offre il servizio di Alexa con tutte le relative funzioni come meteo, sveglie o informazioni varie, ma la sua caratteristica di maggior rilevanza è senza di dubbio il display, che permette di personalizzare ulteriormente lo stile del device e permettere di integrarsi maggiormente con l’ambiente. È possibile impostare uno sfondo da Prime photos, chiamare i contatti con altri dispositivi Echo e perfino effettuare videochiamate con Skype o tramite l’app di Alexa, insomma Amazon Echo Spot si contraddistingue per funzionalità e varietà di utilizzo, risultando uno dei dispositivi Amazon Echo più interessanti dell’intero lotto.

Dotato di ben 4 microfoni, atti a garantire un controllo vocale preciso ed a lungo raggio, Amazon Echo Spot utilizza una particolare tecnologia di beamforming e di cancellazione del rumore migliorata, in modo da ottimizzare la ricezione della voce anche in caso di riproduzione della musica. Compatibile con Spotify ed Amazon Music, combinato assieme alla recente promozione Amazon relativa a 3 mesi di Amazon Music, rappresenta un’offerta super conveniente, specie per chi vuole entrare nel mondo della domotica con un dispositivo compatto ma completo.

Insomma, Echo Spot è un dispositivo versatile che, a dispetto delle sue dimensioni, nasconde molto carattere e molteplici funzioni che a questo prezzo è una vera super occasione da non perdere!

Prima di farvi acquistare il vostro nuovo dispositivo Echo, vogliamo infine ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

>> Clicca qui per acquistare Amazon Echo Spot <<

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!