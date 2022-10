Come saprete, Amazon ha annunciato una seconda tornata di offerte Prime Day, previste per i prossimi 11 e il 12 ottobre, e grazie alle quali i clienti iscritti al servizio Amazon Prime (e solo loro!), avranno l’opportunità di acquistare prodotti a prezzo scontatissimo, con offerte in grado di rivaleggiare anche con il ben più blasonato Black Friday!

In attesa che arrivino le attese giornate della prossima settimana, il portale ha comunque ben pensato di offrirci qualche “offerta d’antipasto”, cominciando a dare spazio a diversi ribassi di prezzo sui dispositivi Amazon Echo che, da oggi, includono anche un eccezionale contendente allo scettro di “best smart speaker” in circolazione, ovvero Amazon Echo Studio!

Uno smart speaker potente e accattivante, dal design unico nella frangia dei prodotti Amazon Echo, ed oggi venduto con uno sconto pari al 25%, che ribassa il prezzo originale di 199,99€ ad un più abbordabile 149,99€!

Caratterizzato da un’attenzione per il comparto audio che non ha eguali tra i dispositivi Amazon Echo, Echo Studio è uno smart speaker, ma con “una marchia in più”, grazie non solo alla sua particolare forma, che amplifica al meglio la diffusione dell’audio, ma anche ai sui bassi potenti, che garantiscono un suono ricco e definito, la cui qualità è sublimata dal supporto della tecnologia Dolby Atmos, che aggiunge ampiezza, definizione e profondità.

Come se non bastasse, Echo Studio è anche dotato di una particolare tecnologia di elaborazione dell’audio spaziale che, analizzando in tempo reale l’ambiente, riesce ad adattare la diffusione acustica di conseguenza, grazie al supporto della tecnologia upmixing dell’audio stereo, che crea un suono coinvolgente ed immersivo perfetto, ad esempio, per la visione di film in 4K!

Oltre a ciò, parliamo anche di un prodotto che non ha nulla da invidiare ai restanti dispositivi animati da Alexa e che, per questo, potrà fungere da efficiente HUB per la vostra casa, permettendovi di controllare dispositivi intelligenti compatibili con l’ecosistema Alexa, senza dimenticare le funzioni più tipiche dell’assistente vocale Amazon, come la richiesta di musica, notizie, giochi e note.

In chiusura, vi ricordiamo che, per quanto riguarda i prossimi Amazon Prime Days, per usufruire delle offerte occorrerà essere iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere agli ottimi sconti del portale! Per questo, vi suggeriamo caldamente di recarvi subito alla pagina d’iscrizione, anche considerando che i primi 30 giorni di servizio sono completamente gratuiti per tutti i nuovi clienti!

Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, consultando direttamente la pagina dedicata alla promo, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo articolo prima che vada esaurito!

