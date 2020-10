Amazon estende il suo periodo di reso fino al 31 gennaio 2021!

Con il Prime Day sempre più vicino, viste le date fissate da Amazon per il 13 ed il 14 ottobre, ed in previsione delle festività di Natale, Amazon ha deciso di estendere il periodo di reso per gli acquisti, permettendovi così un tempo maggiore per valutare se restituire o meno i vostri acquisti e i vostri regali. Infatti tutti gli acquisiti effettuati dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020 potranno esser restituiti fino al 31 gennaio 2021, anziché i soliti 30 giorni che offre lo store.

La politica dei resi di Amazon permette di ripensare ad un acquisto e di restituirlo, senza dover specificare il motivo ed a patto che non sia stato danneggiato, avendo diritto di riceve anche un rimborso totale del prezzo pagato, salvo eventuali spese di spedizione sostenute. In occasione della spedizione di un reso poi, Amazon offre sempre una gamma di opzioni economiche tra cui l’utente può scegliere la più comoda e conveniente, purché però questa scelta avvenga entro 30 giorni dalla data di creazione dell’etichetta di reso e con i prodotti restituiti nelle stesse condizioni in cui son stati consegnati.

Esistono poi dei prodotti e delle situazioni nelle quali non vengono applicate le politiche di reso Amazon, come quando ci si trova di fronte a prodotti confezionati su misura o personalizzati, articoli sigillati che non si prestano ad esser restituiti per motivi igienici, la fornitura di bevande alcoliche, i prodotti audiovisivi e software (come programmi DVD o videogiochi) che sono stati aperti ed infine i giornali o le riviste periodiche. Per quanto riguarda invece i prodotti di Amazon Kindle ed i contenuti digitali, generalmente esclusi dalla possibilità di reso, presenta una pagina specifica dove è possibile trovare tutti i dettagli della politica di reso.

Nel caso in cui un prodotto acquistato presenta un malfunzionamento, o si presenta difettato, Amazon non solo offre assistenza diretta sul prodotto, ma presenta anche la possibilità di inviare l’articolo in riparazione presso un centro riparazione autorizzato, e permette anche sostituzione oppure rimborso in casi estremi. Amazon però non accetta resi per prodotti di consumo come batterie inchiostro o lampadine, o se il difetto è dovuto a danni accidentali, intenzionali o causati semplicemente dall’usura generale.

In caso di reso poi, bisogna rimuovere ogni dato personale presente sul prodotto, riconsegnandolo esattamente come era stato ricevuto, togliendo eventuali account oppure oggetti lasciati all’interno dell’imballaggio. Nel caso in cui si è ricevuto dei prodotti in imballaggi non sigillati, lo store suggerisce di rispedirli alla medesima maniera, per evitare conseguenze negative.

Insomma, l’iniziativa di Amazon è un’ottima notizia da ricevere in previsione dei grandi acquisti del Prime Day e, soprattutto, in vista delle festività natalizie e per ogni altra informazione vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata, così che possiate leggere per bene ogni clausola della politica resi Amazon. prima di lasciarvi ai vostri acquisti senza preoccupazioni dovuti ai resi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

