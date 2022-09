Dopo quasi due settimane intense, anche la Amazon Gaming Week sta per terminare e, con essa, le fantastiche offerte che hanno caratterizzato questa prima parte di settembre. Oggi sarà l’ultimo giorno di questo evento, dopodiché i prezzi torneranno alle loro origini e bisognerà attendere, salvo occasioni speciali, il Black Friday per avere di nuovo la possibilità di acquistare una serie di prodotti da gaming a prezzi imbattibili.

Tuttavia, non è detto che il 25 novembre assisteremo agli stessi sconti o che vengano scontati gli stessi prodotti della Gaming Week, quindi se c’è qualcosa in offerta che potrebbe interessarvi suggeriamo di approfittarne per non rischiare di perdere quelle che sono occasioni d’acquisto pazzesche. Di seguito abbiamo riportato i 5 migliori affari di questo ultimo giorno di offerte che proprio non dovreste lasciarvi scappare, poiché si tratta, nella maggior parte dei casi, di prodotti venduti al miglior prezzo di sempre.

Monitor MSI Optix AG321CR

Se teniamo in considerazione i monitor, l’MSI Optix AG321CR è tra quelli venduti al prezzo più basso di sempre, grazie a uno sconto che dimezza letteralmente il costo originale, ed è perfetto per chi cerca un modello da oltre 30 pollici di diagonale. Dotato di risoluzione Full HD e pannello con tecnologia VA, questa soluzione a marchio MSI è pensata per portare l’esperienza di gioco a livelli ben al di sopra dello standard, con alte frequenze di aggiornamento che possono essere raggiunte solo dal PC. Si oltrepassano infatti i 120 Hz delle console di ultima generazione, arrivando fino a 165 Hz qualora si abbia un buona piattaforma da gaming. I framerate rimarranno sempre stabili grazie alla tecnologia FreeSync Premium, mentre le reazioni fulminee saranno assicurate dalla risposta dello schermo di appena 1 ms. Divertimento garantito dunque, e mai così conveniente, infatti per acquistare questo modello bastano 197,00€.

Mouse Logitech G502 HERO

In termini di periferiche per PC, non è raro assistere a forti sconti da parte di Logitech, ma quello dedicato al mouse G502 HERO è imperdibile, dal momento che viene proposto a soli 39,99€ invece di 92,99€. Si tratta di un mouse da gaming tra i più precisi in assoluto, nonché uno dei più reattivi, merito del sensore proprietario HERO 25K, che arriva fino a 25.600 DPI. Sensibilità elevata dunque, che potrete regolare a vostro piacimento tramite il software dedicato, attraverso il quale gestire anche gli 11 pulsanti programmabili e l’illuminazione RGB. Insomma, avrete modo di acquistare il mouse forse più venduto in assoluto per meno di 40€, un’occasione che non presenta tutti i giorni.

Cuffie Logitech G PRO X

In occasione della Gaming Week, Amazon ripropone le ottime Logitech G PRO X al loro prezzo più basso, permettendovi di acquistare queste cuffie a soli 70,99€, risparmiando così quasi il 50% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un paio di cuffie cablate, munite chiaramente di microfono, con driver proprietari da 50 mm, che garantiscono una resa audio in gioco di alto livello, con tanto di effetti surround. Questo modello, infatti, è compatibile con il formato DTS Headphone: X di seconda generazione, che assicura una maggiore percezione della propria posizione e della distanza dagli oggetti in gioco, per un audio non solo coinvolgente ma anche realistico.

Notebook MSI Crosshair 15

Se cercate un’occasione d’acquisto imperdibile e tra le più vantaggiose di sempre nel settore notebook, dovreste dare un’occhiata all’MSI Crosshair 15, la cui offerta vi permetterà di risparmiare 600€ netti e di acquistarlo quindi a 1.299,00€ anziché 1.899,00€. Si tratta di un notebook da gaming di ultima generazione, come dimostra la presenza del processore Intel Core i7 12000H e, per questo, in grado di gestire senza difficoltà i carichi di lavoro più pesanti, sia videoludici sia quelli inerenti alla creazione di contenuti. La CPU viene infatti aiutata dalla scheda grafica RTX 3060, che vi consentirà di fare editing a foto e video ad alte risoluzioni e ovviamente di giocare ai titoli recenti con impostazioni grafiche elevate e ad alti framerate.

Volante Thrustmaster TM Open Wheel

Se praticate il simracing e avete un volante Thrustmaster della Serie T, siete ancora in tempo per acquistare il TM Open Wheel a meno di 100€, un prezzo davvero conveniente per quello che è un accessorio capace di migliorare ulteriormente il già ottimo Force Feedback del volante originale. Montabile in pochi minuti, il TM Open Wheel è progettato per simulare l’impugnatura delle vetture formula, ma garantisce un realismo estremo con ogni tipo di automobile, grazie anche ai numerosi pulsanti situati sulla corona, che consentono di eseguire una serie di operazioni veloci tra quelle supportato dal gioco. Insomma, un ottimo modo per migliorare le sensazioni di guida senza acquistare un nuovo volante.

