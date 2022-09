Ora che sono ufficialmente terminate le offerte di settembre Amazon, si potrebbe pensare che le ottime occasioni d’acquisti siano finite e invece non è cosi. Sul colosso dell’e-commerce, infatti, è ancora attiva la Gaming Week, con centinaia se non migliaia di offerte imperdibili. Quest’ultime saranno valide fino al 9 settembre, con buone probabilità di trovare nuovi articoli scontati all’ultimo minuto.

I prodotti e i rispettivi prezzi sono infatti in continuo aggiornamento, ed ecco perché abbiamo deciso di pubblicare questo articolo, riportando le 5 migliori occasioni d’acquisto di quest’ultima ondata di ribassi. La selezione prodotti è basata sui componenti per PC, che si sono dimostrati i più intriganti, soprattutto per chi vuole che il proprio PC rimanga aggiornato con l’hardware di ultima generazione.

Come detto, queste saranno davvero le ultime ore per approfittare di questi tagli di prezzo, quindi se il vostro PC necessita di un nuovo componente non dovreste pensarci due volte, anche perché attendere potrebbe rivelarsi la scelta sbagliata, a causa del rischio che i rincari dovuti alla crisi dei chip possano influire anche su una serie di componenti hardware non previsti inizialmente.

Alimentatore EVGA 700 BR

Tra le migliori offerte last minute di questa Gaming Week spicca l’alimentatore EVGA 700 BR, dal momento che viene proposto a soli 56,32€, un risparmio di oltre 30€ rispetto al prezzo precedente. Come è facile intuire, si tratta di un alimentatore da 700W con certificazione 80+ Bronze, che sta a indicare che siamo di fronte a un prodotto molto efficiente e in grado di funzionare senza problemi anche a pieno carico. Il wattaggio sarà sufficiente per alimentare una configurazione di fascia medio-alta, con tanto di scheda video dedicata. Se state per fare una piattaforma da zero, l’alimentatore è importantissimo e questa è davvero un’offerta da non perdere.

Scheda video Gigabyte RTX 3070

Nel corso della Gaming Week sono state rilasciate diverse schede video a prezzi ragionevoli e recentemente si è aggiunta anche la RTX 3070, nella versione custom prodotta da Gigabyte. Il prezzo sarà di 649,99€ che, tutto sommato, non è affatto male se consideriamo che fino a poco tempo fa servivano molti più soldi per acquistare una scheda video Ampere di fascia alta. Compatibile con la tecnologia DLSS, la RTX 3070 è una scheda capace di farvi giocare senza problemi e al massimo della qualità grafica a risoluzioni superiori al Full HD, arrivando fino al 4K, dove i compromessi per giocare fluidamente saranno davvero pochi. Tre sono le ventole montate sul sistema di raffreddamento progettato da Gigabyte, che si basa sulla dissipazione Windforce 3X che, oltre a mantenere a bada le temperature, ha consentito al produttore di alzare le frequenze di clock originali della scheda, aumentandone di conseguenza le prestazioni.

Ventole Cooler Master MasterFan MF120

Se volete sostituire le ventole integrate del vostro case o aggiungerne delle nuove per migliorare l’airflow, tra le offerte imperdibili ci sono le Cooler Master MasterFan MF120, ventole RGB da 120 mm estremamente silenziose pur funzionando ad elevati giri al minuto. Il flusso d’aria garantito da queste ventole è di 47.2 CFM, sufficienti per aiutare tutti i componenti hardware a funzionare a temperature più basse e, di conseguenza, aumentare la loro longevità. Il prezzo? Il kit da 3 viene proposto a soli 39,89€.

Scheda madre ASUS TUF Gaming Z690 Plus

Come saprete, i processori Intel di 12° generazione garantiscono prestazioni formidabili, sia in gaming che nella produttività, ma necessitano di un nuovo socket. Se siete disposti a creare una nuova piattaforma, compatibile anche con i futuri processori, suggeriamo di approfittare del 39% di sconto per acquistare la ASUS TUF Gaming Z690 Plus a 244,99€. Si tratta di una scheda madre con tutti i crismi, in grado di sfruttare appieno le caratteristiche tecniche del vostro prossimo PC da gaming. Dal supporto al PCIe 5.0 alla Displayport, passando per gli slot M.2 fino ad arrivare alle porte USB di ultima generazione, potrete collegare tutti i componenti più recenti e godere di caricamenti super veloci.

Scheda madre ASUS ROG STRIX B550-A Gaming

Se siete interessati a una scheda madre, sempre di ottimo livello, ma pensata per la piattaforma AM4 e quindi compatibile con i processori AMD, la ASUS ROG STRIX B550-A Gaming sarà un’ottima scelta, a maggior ragione ora che viene proposta a soli 149,99€ invece di 209,00€. Tra le specifiche tecniche più rilevanti di questo modello segnaliamo il supporto al PCIe 4.0, la presenza di un doppio slot M.2, affiancato dalle porte USB 3.2 Gen 2 Type-C, oltre che da una HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.2. Questa scheda madre è dotata poi di un’illuminazione RGB personalizzabile tramite la tecnologia esclusiva Aura Sync. Come per tutti gli altri componenti, lo sconto sarà valido ancora per pochi giorni, quindi non indugiate troppo.

