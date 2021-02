Amazon Gaming Week: fino al 30% di sconto sui prodotti Asus ROG

La Amazon Gaming Week si avvia verso la sua conclusione, ma non prima di averci proposto un ultima tronata di sconti dedicati agli accessori da gaming, come del resto era già accaduto per brand di valore come Razer, Corsair e SteelSeries. Ebbene, dopo le principali offerte della mattinata, è ora il momento di dedicarsi ai prodotti a marchio Asus ROG, con poche offerte, certo, ma caratterizzate da sconti che possono arrivare anche al 30% il che, considerato il produttore, non è affatto da sottovalutare!

Poche, si diceva, sono le proposte Asus ROG in sconto ma, se volete la nostra, vi consiglieremmo di puntare direttamente alle straordinarie cuffie da gaming Asus ROG Theta 7.1, probabilmente tra i migliori esponenti del mercato per ciò che riguarda gli headset di fascia alta, specie considerando la compatibilità con praticamente qualsiasi piattaforma disponibile, dal PC alla Nintendo Switch!

Realizzate con una cura eccellente per i dettagli, le Asus ROG Theta 7.1 sono state progettate per garantire ottime performance ma, soprattutto, grande comodità nell’utilizzo, specie qualora foste tra quelli che utilizzano le cuffie per lunghe sessioni di gioco. Progettate con due cuscinetti pensati per garantire il massimo isolamento acustico, le Asus ROG Theta 7.1 hanno padiglioni imbottiti in memory foam, e ricoperti da uno speciale tessuto che permette una buona areazione, così da mantenere i padiglioni auricolari freschi e confortevoli, anche per quei giocatori che indossano gli occhiali.

Insomma, grande comodità, ma anche ottime perfomance, grazie al sistema a quattro driver separati con tecnologia Essence, in grado di fornire una straordinaria esperienza surround a 7.1 canali, con tanto di audio spaziale in 3D, così che l’esperienza di gioco sia sempre completa e coinvolgente.

Equipaggiate con un ottimo microfono unidirezionale e removibile con cancellazione di rumore e tecnologia AI, le Asus ROG Theta 7.1 sono dotate di un processore dedicato in grado di gestire in modo intelligente i profili dell’audio in entrata, eliminando oltre 50 milioni di tipi di rumore di fondo, così da offrire una comunicazione pulita e cristallina, ed eliminando persino i rumori più comuni come quelli della tastiera ed i clic del mouse!

Illuminate con il sistema Aura RGB personalizzabile di Asus, le Asus ROG Theta 7.1 sono insomma delle cuffie eccezionali, adatte a qualunque gamer, e grazie allo sconto Amazon possono essere vostre a 232,99€, certo un prezzo non per tutti, ma ben giustificato da un accessorio dotato della migliore tecnologia sul mercato, capace di farvi vivere appieno qualunque esperienza di gioco. Ovviamente, le Asus ROG Theta 7.1 sono comunque solo una delle svariate proposte di questa “Amazon Gaming Week” motivo per cui, oltre alla nostra articola di acquisti consigliati, vi invitiamo a consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso, comprese quelle dei recentissimi Pop Corn Days! Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

