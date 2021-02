Amazon Gaming Week: imperdibili sconti sui prodotti Logitech!

Come vi abbiamo raccontato in giornata, su Amazon sono finalmente tornate le strepitose offerte della “Amazon Gaming Week“, tornata promozionale che vi darà la possibilità di acquistare a prezzo scontatissimo articoli come videogiochi, monitor, PC e, soprattutto, accessori, con brand del calibro di ASUS ROG, Razer e, ovviamente, anche Logitech, da sempre uno dei più apprezzati brand di questo settore per ciò che concerne la clientela di Amazon.

Come sempre le proposte sono diverse, tutte caratterizzate da sconti a dir poco ottimi, specie qualora siate alla ricerca di un nuovo mouse o, perché no, di un metodo per potenziare le performance audio delle vostre sessioni di gioco. Un esempio calzante è quello dell’offerta relativa al sistema di altoparlanti 2.1 Logitech G560, che dagli originali 258,99€ è oggi disponibile al prezzo più abbordabile di 199,99€. Certo, ancora non adatto a tutte le tasche, ma va considerato che si tratta di un articolo di assoluto pregio, perfetto per dare il giusto sound alla vostra postazione di gioco!

Stilosi e colorati, gli altoparlanti 2.1 Logitech G560 si propongono con una potenza di ben 240 watt, capace di regalare un’immersione totale in qualunque circostanza ludica e non. Il merito va soprattutto all’ampio subwoofer con cavità down-firing che, in combinazione con le due casse satellite, contribuisce a sviluppare un suono pulito ed avvolgente, con la possibilità di renderizzare l’audio in modalità surround 3D grazie a supporto del motore DTS:X Ultra che, per altro, permette di trasformare le sorgenti musicali multicanale come 5.1 o 7.1 surround n un’esperienza a più dimensioni.

Dotati, inoltre, di sono quattro aree di illuminazione personalizzabili, offrono un’illuminazione che reagisce in tempo reale ai giochi a schermo, grazie al sistema LGS, che riconosce i giochi illuminando i LED di conseguenza. Grazie al sistema LGS, dunque, è possibile personalizzare i colori e gli effetti di illuminazione della visualizzazione audio, con un abbonamento dei colori tra schermo e LED che ha del sorprendente!

Capace di connettersi con quattro dispositivi contemporaneamente, gli altoparlanti 2.1 Logitech G560 offrono connessione tramite USB, Jack da 3,5 mm e Bluetooth, sebbene esprimano tutto il loro potenziale – com’è ovvio – solo grazie alla connessione tramite cavo USB. Venduti come sono al prezzo imperdibile di 199,99€, gli altoparlanti 2.1 Logitech G560 sono comunque solo una delle ottime offerte Logitech per questa “Amazon Gaming Week“, motivo per vi suggeriamo non solo di consultare la nostra articola di acquisti consigliati, ma anche la pagina dedicata a tutte le offerte dedicate al gaming, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

