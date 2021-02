Partono le offerte della nuova Amazon Gaming Week!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte della mattinata dove, come avrete visto, c’è ampio spazio dedicato alle ottime smart TV Samsung, vi proponiamo ora quella che è la nuova tornata promozionale che Amazon sta dedicando al mondo dei videogiochi, in quella che è una delle sue tradizionali “Amazon Gaming Week“, ovvero una tornata promozionale che vi darà la possibilità di acquistare a prezzo scontatissimo articoli come videogiochi, monitor, PC e, soprattutto, accessori delle migliori marche, tra cui non mancano le proposte di Logitech, ASUS ROG e Razer!

Una promozione davvero imperdibile per tutti gli amanti dei videogiochi che, a partire da oggi, e fino a domenica 21 febbraio, potranno così risparmiare un bel po’ sui propri acquisti, migliorando, ampliando o potenziando a dismisura la propria postazione gaming.

Largo dunque ad articoli come cuffie, mouse e tastiere, senza contare alcune ottime offerte software, come quelle che Nintendo sta riservando a moltissimi titoli dedicati a Super Mario! Certo, va detto che gli sconti sui titoli dedicati a Mario si attestano tutti attorno ai 10 euro, ma va considerato soprattutto quanto scarsamente sia propensa Nintendo ad abbassare il prezzo dei propri titoli first party che, specie per ciò che riguarda i brand principali come Mario e Zelda, mantengono quasi del tutto inalterato il loro prezzo nel tempo, a prescindere da quanti mesi siano trascorsi dall’uscita.

Ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata agli sconti, così da non perdervi, ad esempio, la bellissima collection dedicata ai 35 anni di Mario, disponibile su Nintendo Switch solo da qualche mese, e comprendente 3 dei capisaldi dedicati al personaggio, ovvero: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e lo straordinario Super Mario Galaxy, tutti disponibili in un’unica cartuccia alla modica cifra di soli 49,99€!

Insomma, grazie alla Amazon Gaming Week avrete la possibilità di acquistare tantissimi prodotti ad un prezzo eccellente, ben chiaro che queste promozioni non vanno a sostituire le più classiche offerte giornaliere di Amazon, motivo per cui vi suggeriamo, come sempre, di consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

