Amazon Gaming Week: impossibile rinunciare allo sconto sul Samsung Odyssey G9!

Giornata ricca di offerte quella che stiamo vivendo su Amazon, grazie alla roboante proposta della nuova Amazon Gaming Week che, proprio a partire dalla mattinata di oggi, ci ha già proposto un nugolo di ottime proposte in sconto, spaziando attraverso i più desiderabili prodotti in ambito gaming, come cuffie, monitor, notebook e, ovviamente, videogame. Ebbene, dopo un pomeriggio già costellato di numerose proposte, anche in questa serata di mercoledì procediamo col segnalarvi quelle che sono le migliori occasioni in sconto e da non perdere, portando alla vostra attenzione quella che è una tornata promozionale che il portale sta dedicando agli ottimi monitor da gaming a marchio Samsung, in una selezione di “pochi ma buoni”, che vanta sconti fino al 34%!

Tra i vari, in ogni caso, pensiamo che niente valga la vostra attenzione quanto il bellissimo (ed enorme) monitor da gaming Samsung Odyssey G9, arrivato sul mercato lo scorso anno al prezzo di 1.679,00€, ed oggi scontatdo di ben 579,10€, per un prezzo finale di 1.099,99€!

Certo, un prezzo ancora alto, ma tenete conto che stiamo parlando di un monitor a dir poco fuori dal comune, equipaggiato con un brillante pannello QLED da ben 49”, con una risoluzione di 5120 x 1440 pixel ed un raggio di curvatura 1000R! Sostanzialmente parliamo di un monitor imponente nonché, di fatto, il primo monitor DualQHD ad essere stato immesso sul mercato, ed appositamente progettato per offrire una visuale di gioco senza eguali nell’ormai vasto panorama dei pannelli pensati per il gioco, seppur Odyssey G9 sia stato pensato per dire la sua anche in ambito professionale, complice soprattutto il suo tempo di risposta di appena un 1 ms ed una frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz!

Stiamo parlando di un’esperienza visiva davvero senza paragoni! Unica sul mercato, e non solo per le dimensioni generose dello schermo curvo, ma anche e soprattutto per l’implementazioni di tutta una serie di tecnologie (G-Sync e Adaptive Sync tra le altre) per l’ottimizzazione video, atte ad offrire una resa visiva priva di sbavature come tearing o flickering. Insomma, Odyssey G9 è davvero un prodotto al top della categoria, ed il fatto che possiate portarvelo a casa con uno sconto di oltre 500€, è una ragione più che sufficiente a prenderne in considerazione l’acquisto, specialmente qualora siate alla ricerca del meglio del meglio per la vostra postazione da gaming!

Ovviamente, Samsung Odyssey G9 è comunque solo una delle offerte di questa Amazon Gaming Week

