Amazon Gaming Week: ottime offerte sui monitor da gaming!

La Gaming Week di Amazon sta impazzando già da qualche giorno ormai, ma solo ora abbiamo trovato il tempo e lo spazio per segnalarvi le offerte dedicate ai monitor da gaming, i quali sono davvero numerosi e con sconti che portano diversi prodotti al prezzo più basso di sempre. Quindi, coloro che vogliono giocare a risoluzioni elevate, ad alti framerate e con una qualità dei colori ai vertici della categoria, troveranno in questa tornata di offerte il monitor perfetto per le proprie esigenze.

Tra i tanti modelli proposti suggeriamo di prendere in considerazione è l’Asus TUF Gaming VG27AQ da 27 pollici, il cui sconto di 130€ fa sì che il prezzo crolli a 449,99€, cifra mai così bassa per questo specifico modello che, ovviamente, porterà l’esperienza di gioco ad un livello molto più alto rispetto ad una soluzione tradizionale. Il merito va innanzitutto al pannello che è in grado di raggiungere una frequenza di aggiornamento pari a 165 Hz e un tempo di risposta di solo 1 ms, valori che permettono a questo modello di essere uno dei migliori monitor da gaming, non solo nella sua fascia di prezzo ma anche in termini assoluti.

Ovviamente, oltre ai tempi di risposta fulminei, anche la qualità delle immagini è ai massimi livelli. Con una risoluzione di 2560×1440 e tecnologia IPS, l’Asus TUF Gaming VG27AQ è compatibile con la gamma dinamica HDR 10 che, all’atto pratico, si traduce in livelli di colore e luminosità paragonabili ad una smart TV di ultima generazione, con il vantaggio però di usufruire di tecnologie come ELMB Sync e G-Sync allo stesso tempo, eliminando ogni genere di ghosting e tearing durante le vostre sessioni di gioco più frenetiche.

Lato connettività, la scelta non poteva che essere ampia. Nella parte posteriore, infatti, ci sono alcune delle porte più importanti come la DisplayPort 1.2 e la porta HDMI. Su una soluzione così avanzata, anche il design merita un trattamento adeguato ed è proprio ciò che ha fatto Asus, offrendo al TUF Gaming VG27AQ un design ergonomico con la possibilità di inclinarlo, ruotarlo e regolarne l’altezza in modo che il giocatore possa trovare la posizione perfetta. Insomma, un monitor da gaming con specifiche all’avanguardia e ricco di personalizzazioni che oggi potrete acquistare ad un prezzo mai così basso.

È chiaro che questo modello non è l’unico ad essere scontato nella Gaming Week di Amazon, ed ecco perché suggeriamo anche in questo caso di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprire tutte le altre offerte e, perché no, valutare anche una soluzione meno costosa ma comunque valida. Ciò detto, per il momento non ci resto altro che ricordarvi che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!