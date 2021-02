Amazon Gaming Week: scopriamo le offerte sui prodotti SteelSeries!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata, torniamo a parlarvi di Amazon e di quelle che sono le sue nuove proposte per la sua straordinaria Amazon Gaming Week che, come saprete, ci ha già offerto innumerevoli occasioni di acquisto su prodotti di brand come Razer, HyperX e Corsair, e che ora ci offre anche una chance per accaparraci a prezzi bassissimi gli ottimi prodotti a marchio SteelSeries, tra cui non mancano le eccellenti cuffie da gioco.

Certo, come spesso sta accadendo in questa Amazon Gaming Week, le offerte non sono poi così numerose, tuttavia nella selezione SteelSeries ci sono alcuni prodotti che non possono lasciarvi indifferenti, come è ad esempio il caso delle eccezionali cuffie da gaming Arctis Pro, tra gli headset di punta del brand, ed oggi in sconto a “soli” 199,99€, laddove il prezzo originale sarebbe di ben 279,99€!

Compatibili con PC e PS4, le Arctis Pro sono potenti cuffie dotate di driver al neodimio da 40 mm, in grado di offrire una risposta in frequenza da 10 a 40.000 Hz, e con una sensibilità di 102 dBSPL e un’impedenza di 32 Ohm. Realizzate in acciaio e alluminio, sono progettate per le lunghe sessioni di gioco, risultando sempre comode, leggere ed ergonomiche anche dopo diverse ore di utilizzo, con particolare attenzione a non stringere né la parte superiore della testa né quella in corrispondenza dei padiglioni auricolari.

Dotate di un microfono ClearCast retrattile bidirezionale con cancellazione del rumore, impedenza 2200 Ohm e risposta in frequenza tra 100 e 10.000 Hz,le Arctis Pro hanno persino un sistema a doppia batteria rimovibile, con ogni batteria in grado di offrire ben 10 ore di autonomia! Un prodotto di grandissima qualità inoltre, per ciò che riguarda la specifica edizione qui proposta in sconto, arriveranno a casa vostra anche provviste di un DAC dedicato che permette una migliore gestione del suono ed un’amplificazione ottimale anche da sorgenti a bassa risoluzione.

Insomma, un paio di cuffie da gioco davvero ottime che, come immaginerete, rappresentano solo una delle tante proposte di questa “Amazon Gaming Week” motivo per cui, oltre alla nostra articola di acquisti consigliati, vi invitiamo a consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso, comprese quelle dei recentissimi Pop Corn Days! Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

