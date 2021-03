Amazon Music Unlimited: scopri come ottenere 3 mesi di abbonamento Family!

Dopo avervi proposto le ottime offerte della mattinata di Amazon, vi segnaliamo ora che sul portale è disponibile un’ottima promozione che riguarda l’ottimo servizio di streaming musicale Music Unlimited, grazie alla quale potrete usufruire gratuitamente di ben 3 mesi di Music Unlimited con il piano di abbonamento familiare! Ciò significa che potrete sottoscrivere un abbonamento gratuito da 90 giorni con la possibilità di condividerlo con 6 account diversi all’interno dello stesso nucleo familiare!

Un’offerta a dir poco ottima e la cui scadenza è prevista per il prossimo 5 aprile 2021, giorno ultimo per poter approfittare di questa straordinaria iniziativa! Straordinaria in quanto è forse la prima volta che Amazon si spende nel regalare 3 mesi di abbonamento al servizio con un piano per tutta la famiglia, laddove sino a qualche mese fa Music Unlimited era stato promozionato sempre e solo nella sua formula base, con l’utilizzo per un unico account.

Grazie a questa promozione, invece, con un unico abbonamento si potranno creare 6 profili di ascolto distinti, così che ogni membro della vostra famiglia possa ascoltare la musica che più gli piace, senza interferire in alcun modo con le preferenze, e soprattutto l’ascolto, degli altri componenti. Concluso il periodo di prova, l’abbonamento prosegue automaticamente a 14,99 € al mese, anche se potrete disdire in qualunque momento, evitando così di pagare così il primo mese in addebito.

Prima di procedere, sappiate che tale promozione è riservata ai clienti che non hanno ancora utilizzato Amazon Music Unlimited né normalmente, né tramite l’uso di altri periodi di prova e che tale offerta è relativa al solo piano Family. Ciò detto, prima di lasciarvi ai termini e le condizioni dell’offerta su Amazon Music Unlimited, ne approfittiamo per ricordarvi che, qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Che cosa è Amazon Music Unlimited?

Amazon Music Unlimited è il servizio premium di musica digitale di Amazon che ti consente di accedere a più di 70 milioni di brani, inclusi i più recenti e famosi album, e migliaia di playlist e stazioni radio. Puoi riprodurre online o scaricare brani per l’ascolto offline senza interruzioni pubblicitarie. I clienti Amazon Music Unlimited hanno accesso all’esclusivo controllo vocale su dispositivi abilitati Alexa. Con Alexa, puoi gestire la tua musica tramite la tua voce. È semplice, chiedi ad Alexa di riprodurre qualsiasi brano o artista. Se non sai cosa ascoltare, puoi chiedere ad Alexa di riprodurre brani relativi ad umori, occasioni, o qualsiasi periodo storico e genere.

Termini e Condizioni dell’offerta Amazon Music Unlimited

L’offerta è valida fino alle 23:59 del 5 aprile 2021 , ed è riservata ai clienti che non hanno ancora utilizzato Amazon Music Unlimited e sono i destinatari nominali della presente offerta.

, ed è riservata ai clienti che non hanno ancora utilizzato Amazon Music Unlimited e sono i destinatari nominali della presente offerta. L’offerta promozionale non si applica agli abbonamenti Echo e Individuale.

Al termine del periodo di uso gratuito di 90 giorni, il tuo abbonamento proseguirà al costo standard di 14,99€ al mese , con l’opzione di cancellazione dell’abbonamento in qualsiasi momento.

, con l’opzione di cancellazione dell’abbonamento in qualsiasi momento. L’offerta promozionale non è valida per i clienti che stanno usufruendo o hanno già usufruito di un periodo di uso gratuito di Amazon Music Unlimited e che sono già iscritti o sono stati iscritti ad Amazon Music Unlimited.

Ciascun cliente può usufruire dell’offerta promozionale una sola volta.

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni in corso.

L’offerta è riservata ai clienti di età pari o superiore a 18 anni.

L’offerta promozionale non è trasferibile, non può essere venduta a terzi e non è convertibile in denaro.

L’offerta promozionale è valida solo in relazione a contenuti e servizi digitali offerti da Amazon Digital UK Limited. I contenuti e servizi digitali potrebbero essere riservati ai clienti residenti in Italia.

Amazon si riserva il diritto di sospendere, modificare o interrompere la presente offerta promozionale in qualsiasi momento, senza preavviso.

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!