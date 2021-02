Amazon Pop Corn Days: arrivano le offerte sui dolciumi!

Mentre continuano le occasioni relative al mondo dei videogiochi della Amazon Gaming Week, vi segnaliamo che su Amazon è possibile trovare anche tante promozioni relative ai Popcorn Days e, dopo avervi già proposto quelle riguardanti i televisori, è ora giunto il momento di scoprire quelle dedicate ai dolciumi! Infatti, in queste ore, avrete accesso alle leccornie più golose presenti sul mercato realizzate da brand come Mars, Ferrero, Lindt e Haribo e tantissimi altri con sconti in grado di superare persino il 50% in determinati casi, facendo di questa la promozione più dolce della giornata.

Del resto, che c’è di meglio di uno snack per accompagnare la visione di film e serie TV? Probabilmente nulla, ed Amazon lo sa bene, tant’è che in questa offerta dedicata ai dolci, potrete acquistare tantissime leccornie, tra cui anche molte caramelle “classiche”, come le Alpenliebe, le Golia alla liquirizia o i deliziosi e divertenti ciucci frizzanti alla frutta. E non finisce qui, perché sono inoltre disponibili anche alcune confezioni di cioccolata, come l’elegante scatola di Ferrero Rocher, con la possibilità di selezionare il formato e le dimensioni della confezione in base alla necessità.

E credeteci, siamo solo all’inizio, specie qualora la vostra golosità vi faccia propendere per un acquisto “massiccio” di cioccolata e dolci vari. Tra le altre varie proposte, infatti, c’è persino una scatola contenente ben 27 KitKat Gold , la speciale variante edizione limitata del wafer al cioccolato con un cuore di dolcissimo caramello, scontata al punto da far scendere il prezzo di una singola tavoletta ad appena 0,58 centesimi!

La quantità e varietà di leccornie presenti in questa in questa selezione realizzata per i Popcorn Days di Amazon è veramente grande, per questo non possiamo fare altro che invitarvi a visitare la pagina relativa alla promozione così da troverete sicuramente un’offerta che possa fare al caso vostro e per questo vi consigliamo di visitarla. Ciò detto, vi ricordiamo inoltre che grazie alla promozione Amazon Super potrete acquistare articoli come snack o scatolette di cibo per i vostri animali, ed ottenere un extra sconto del 5%. Infine, se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Se invece cercate i codici sconto, potete consultare la nostra nuova pagina dedicata!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!