Amazon Prime Day: 100 offerte da non perdere!

Ora che il Prime Day 2024 è ufficialmente iniziato, tutte le offerte preparate da Amazon per l'evento sono state rese pubbliche. Oltre ai numerosi sconti, il portale ha creato una pagina dedicata ai bestseller, con una selezione di ben 100 prodotti. Sì, sono davvero 100 articoli che spaziano tra le più diverse categorie merceologiche, simili alla nostra selezione di offerte nella news principale dedicata al Prime Day. In questo caso, però, è Amazon stessa ad aver scelto i prodotti, proponendo quelli che considera tra i più interessanti e, naturalmente, scontati per l'occasione. Pertanto, oltre a seguire le nostre segnalazioni sul sito e sui nostri canali Telegram, potrebbe essere vantaggioso dare un'occhiata anche a questa pagina promozionale.

Iscriviti ad Amazon Prime

Le 100 offerte più interessanti, perché approfittarne?

Approfittare di queste offerte è vantaggioso non solo per il risparmio, ma anche per la qualità dei prodotti delle migliori marche. Un esempio notevole è l'Echo Dot di 5ª generazione di Amazon, disponibile a soli 26,99€. Oltre ai dispositivi Amazon, nella lista dei 100 prodotti troviamo anche il Samsung Galaxy Book3, il cui prezzo è drasticamente ridotto a soli 529€, un risparmio enorme rispetto al prezzo medio di oltre 700€.

Tra le offerte non mancano poi le smart TV, come la Hisense 43E63KT, ideale per chi desidera un modello di ultima generazione con pannello 4K senza spendere troppo. Il prezzo scende a soli 259€, un'opportunità imperdibile.

Questi sono solo 3 dei 100 prodotti scontati disponibili in questa selezione. Potreste trovare qualcosa di ancora più allettante sulla pagina promozionale. Per questo motivo, vi consigliamo di dedicare 10 minuti del vostro tempo per esplorare tutte le offerte. Vi ricordiamo che questi sconti straordinari sono validi solo oggi, 16 luglio, e domani, 17 luglio.

Vedi offerte su Amazon