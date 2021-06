Amazon Prime Video: imperdibili offerte sui film per il Prime Day 2021!

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte della mattinata di Amazon, eBay e Mediaworld, è giunto il momento di fare un piccolo break dalla consueta programmazione di offerte hi-tech con una nuova ed interessante iniziativa di Amazon Prime Video. Infatti, in occasione del Prime Day, sulla piattaforma streaming troverete centinaia di film (dai cult del secolo scorso alle nuove uscite) a prezzi decisamente vantaggiosi!

La lista dei prodotti promozionati include diverse sotto-categorie della famosa raccolta della piattaforma streaming, motivo per cui quantificare il numero di film disponibili è praticamente impossibile! Tuttavia, vogliamo consigliarvi la visione de “Le Iene” di Quentin Tarantino, acquistabile a 3,99€ oppure noleggiabile a 3,49€, entrambi alla migliore risoluzione possibile (HD). Nel formato SD, invece, i prezzi scendono a 3,99€ per l’acquisto oppure a 2,99€ per il noleggio.

Se invece le vostre preferenze vi portano a guardare film adrenalinici, possiamo allora consigliarvi la visione di Venom. Si tratta di un lungometraggio che racconta l’evoluzione di uno dei personaggi della Marvel più enigmatici e controversi, che attualmente è disponibile all’acquisto a 3,99€ oppure al noleggio a 1,99€, sia nel formato HD che in quello SD (il nostro consiglio è quello di optare all’HD ndR).

Invece, qualora siate alla ricerca di un lungometraggio girato in Italia, il nostro consiglio ricade invece su “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese, che racconta i segreti di un gruppo molto particolare di amici di lunga data. Per la sua completa visione è necessario spendere 3,99€ nel caso lo vogliate acquistare e 1,99€ per il noleggio, sia nei formati HD ed SD.

Ciò detto, senza indugiare oltre, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo, cosicché possiate navigare in tutte le sotto-categorie del portale. Prima di lasciarvi, non dimenticate di continuare a seguirci, perché nei prossimi giorni andranno in scena le offerte relative al Prime Day 2021 di Amazon. Infine, vi suggeriamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buona visione!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!