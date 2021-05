Amazon: ricevi 25€ di sconto con 100€ di prodotti Philips per la cura della persona

Il fine settimana si avvicina ma le offerte di Amazon non si fermano, anzi, il portale ci delizia con una nuova promozione che interesserà coloro che amano prendersi cura del proprio corpo. Valida fino al 6 giugno, la nuova iniziativa consiste in un risparmio pari a 25 euro, che sarà applicato direttamente a carrello, qualora effettuaste un acquisto di almeno 100 euro scegliendo uno o più prodotti a marchio Philips compatibili con la promozione.

Sebbene la pagina dedicata contenga già i prodotti compatibili, vale la pena controllare che ci sia l’etichetta “venduto e spedito da Amazon“, dato che la promozione non include i venditori terzi. Ad ogni modo, Philips realizza diverse soluzioni per la cura del corpo, tra cui epilatori, asciugacapelli, spazzolini elettrici ed altro, tutti presenti in questa promozione, e sarete felici di sapere che lo sconto di 25,00€ sarà applicabile anche sugli articoli già scontati, permettendovi di comprare alcune soluzioni probabilmente al prezzo più basso di sempre.

Raggiungere la soglia di 100,00€ non è affatto un problema, anche perché ci sono autentici top di gamma come l’epilatore a luce pulsata Philips BRI922/00 Lumea Advanced, il cui prezzo originale di 429,00€ viene tagliato di ben 145,00€, permettendovi di acquistarlo a soli 259,00€ grazie allo sconto che verrà poi applicato automaticamente a carrello. Adatto per rimuovere i peli di viso e corpo, la soluzione di Philips è una delle migliori per chi vuole ottenere risultati perfetti, nonché visibili fin da subito.

Secondo il produttore, infatti, sono sufficienti solo 3 trattamenti per eliminare la quasi totalità dei peli, grazie ad una lampada ad alte prestazioni in grado di sparare ben 250.000 impulsi di luce sulla pelle, senza il rischio di andare in contro ad effetti collaterali, merito delle tecnologie avanzate di Philips BRI922/00 Lumea Advanced che, tra le altre cose, vanta un sensore di rilevamento della tonalità della pelle in modo da garantire non solo risultati perfetti, ma anche la massima sicurezza.

Dunque, sono tantissimi i prodotti su cui potrete risparmiare 25 euro extra, ed ecco perché il nostro consiglio è come sempre quello di dare un’occhiata alla pagina dedicata, sebbene parte della selezione la troverete in calce. Ad ogni modo, non occorre sottovalutare anche le occasioni che pubblichiamo sui nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

