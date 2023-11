Amazon: scopri come ottenere un buono da 6€ per il tuo Natale!

Da qualche anno a questa parte Amazon è diventato, senza ombra di dubbio, una delle soluzioni migliori per acquistare i regali di Natale, sia perché si risparmia il caos dei tradizionali negozi, sia perché permette molto spesso di risparmiare rispetto ai prezzi degli altri store. E se vi dicessimo che potete riscattare oggi stesso un ulteriore buono da 6€ da sfruttare sui vostri prossimi acquisti?

Buono Amazon 6€, come riscattarlo?

Se siete clienti Amazon.it, fino al 31 dicembre 2023 potrete riscattare un coupon da 6€ dopo aver ricaricato il vostro account con almeno 60€ o più da questa pagina. Dopo aver completato la ricarica, vi arriverà una email di conferma, la quale attesterà che la promozione sarà applicata al vostro account. Dopodiché, il buono sconto sarà applicato automaticamente al momento del pagamento del vostro prossimo ordine idoneo, permettendovi di risparmiare a prescindere da cosa abbiate deciso di acquistare e senza una spesa minima.

Il buono sconto potrà, quindi, essere utilizzato fino alle 23:59 del 31 marzo 2024 per gli ordini effettuati su Amazon.it. Tuttavia, tenete presente che alcune categorie sono escluse da questa promozione, come contenuti digitali, libri, e-reader Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.

La promozione è limitata a un solo ordine e a un solo account. Inoltre, affinché possiate beneficiare di questa offerta, è necessario che non abbiate effettuato una ricarica nei 36 mesi precedenti. Vi invitiamo a consultare i termini e le condizioni di vendita, disponibili nella parte inferiore della pagina, per garantire la vostra idoneità.

Insomma, si tratta di un'ottima opportunità per risparmiare qualche euro sui vostri acquisti, soprattutto se siete clienti Prime, giacché potrete usufruire anche della spedizione gratuita e rapida di tutti gli ordini (il che tornerà particolarmente utile per i regali di Natale, che altrimenti rischieranno di non arrivare in tempo). Se non siete ancora iscritti al servizio vi invitiamo, dunque, a provarlo, giacché i primi 30 giorni sono completamente gratis.

