Amazon: SSD, SD e USB Samsung a prezzi imperdibili!

In un tempo in cui lo spazio di archiviazione sembra non essere mai sufficiente, a venire in nostro aiuto ci pensa ancora una volta Amazon, con una nuova tornata di offerte che vede questa volta protagonista alcune delle più interessanti memorie Samsung, come SSD, SD e USB. Oltre a tagli di memoria enormi, la promozione di Amazon di queste ore seleziona anche alcuni componenti di fascia alta, quindi potrebbe senz’altro rivelarsi un’ottima occasione per dotare i vostri dispositivi di componenti degni di nota a prezzi imperdibili.

A rendere questa un’occasione ancora più imperdibile è il fatto che, negli ultimi mesi, alcuni dei principali componenti hardware risultano quasi introvabili, ed ecco perché approfittare delle offerte come quella dedicata al Samsung MZ-76Q1T0 860 QVO da 1TB potrebbe rivelarsi l’occasione perfetta per aggiornare finalmente il proprio computer. Proposto a soli 124,00€ con uno sconto del 22%, questo SSD saprà dare nuova vita ad un vecchio PC, nonché migliorare le prestazioni anche su modelli piuttosto recenti.

Con un’interfaccia SATA da 2,5 pollici, la capacità di 1TB dovrebbe finalmente mettere la parola fine al vostro spazio disponibile, dal momento che potrete installarci una marea di applicazioni senza correre il rischio di riempirlo. Se siete soliti scaricare e installare giochi, sarete felici di sapere che potrete metterci sopra decine di quest’ultimi, includendo anche quelli più pesanti. La capacità di archiviazione non è l’unico fattore che contraddistingue il Samsung MZ-76Q1T0 860 QVO, dato che parliamo anche di un SSD molto prestante, con velocità di trasferimento fino a 550 MB/s, il che vuol dire aprire applicazioni e finestre in tempi fulminei.

Dotato della tecnologia Samsung V-Nand, il Samsung MZ-76Q1T0 860 QVO supporta carichi di lavoro estremi, a prescindere da quale sia la vostra attività principale, ed è progettato in modo da durare a lungo. Inoltre, il produttore ha riservato per questo specifico modello il software Magician, che vi permetterà di tenere sotto controllo lo stato di salute e la velocità dell’SSD, nonché migliorare le prestazioni tramite una serie di ottimizzazioni.

Ovviamente, gli SSD non sono gli unici ad essere in offerta in questa nuova promozione di Amazon, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire l’archiviazione che più soddisfa le vostre esigenze. Detto ciò, il nostro consiglio finale rimane quello di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

