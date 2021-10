Amazon: svendita totale sugli elettrodomestici Ariete!

Se le faccende domestiche vi mandano in difficoltà, probabilmente la colpa è degli elettrodomestici non adatti o poco potenti. Se pensate che un nuovo pulitore a vapore, un passaverdure elettrico o una macchina per Pop Corn possano aiutarvi a rendere il tutto più semplice, allora sarete felici di sapere che Amazon ha deciso di svendere le suddette soluzioni, proponendo numerosi prodotti a marchio Ariete a prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Ovviamente, il termine utile per approfittare di queste offerte è molto ristretto, motivo per cui vi diciamo subito che una delle migliori opportunità d’acquisto consiste nell’aggiungere a carrello il forno elettrico Ariete 979, la cui percentuale del 52% vi permetterà di farlo arrivare nella vostra cucina a soli 42,99€ anziché i soliti 90,00€.

Un prezzo davvero irrisorio per un forno elettrico che, seppur di dimensioni ridotte, vanta una potenza di ben 1.380W, più che sufficienti per cuocere rapidamente svariati tipi di alimenti, inclusa la pizza. Quest’ultima sarà particolarmente adatta, grazie alla cavità rotonda nella parte posteriore, la quale può contenere inoltre piatti fino a 30 centimetri di diametro.

Come qualsiasi buon prodotto della categoria, il forno elettrico Ariete 979 vi permetterà di scegliere se accendere le due resistenze contemporaneamente o soltanto quella superiore o inferiore, cosicché possiate regolarvi su come cuocere un determinato alimento. La temperatura massima che potrete impostare è di 230°, mentre il timer dell’autospegnimento arriva ai classici 60 minuti.

Essendo un prodotto a marchio Ariete, il forno elettrico Ariete 979 presenta i tipici colori assortiti del noto brand italiano e un design unico che darà modo al forno di abbinarsi al resto della cucina, ovunque decidiate di posizionarlo. Insomma, un modello compatto ma che sfrutta benissimo i suoi 18 litri di capienza, cuocendo tutto ciò che preferite in maniera impeccabile, al punto che vi sembrerà avere una soluzione ben più costosa.

Uno dei tanti elettrodomestici che non può mancare in cucina e che, grazie a questa offerta, potrete portarvelo a casa ad un prezzo veramente minimo.

