Oggi vi segnaliamo un’offerta eccezionale che Amazon dedica a tutti i videogiocatori appassionati di Apex Legends, che vi permetterà di acquistare gli Apex Coins con uno sconto del 25%, qualunque sia la piattaforma su cui giocate, che si tratti di PC, PlayStation o Xbox.

Il Battle Royale creato da Respawn Entertainment per Electronic Arts continua a cresce con nuovi personaggi giocabili e nuovi contenuti, quindi è il momento ideale per risparmiare sulla moneta di gioco e acquistare così i prossimi Battle Pass e contenuti estetici ad un prezzo davvero vantaggioso! Si tratta di un’offerta a tempo limitato, valida solo per i prossimi 5 giorni, non lasciatevela sfuggire!

È possibile acquistare questi pacchetti in versione codice Origin per PC, PSN Card o codice download per Xbox tutti con lo stesso sconto del 25% sul prezzo originale, così da poter acquistare e riscattare gli Apex Coins sulla vostra piattaforma ideale, senza errore. Ecco nello specifico quali sono gli sconti disponibili:

4.350 Apex Coins a 29,99€ anziché 39,99€

4.350 Apex Coins a 29,99€ anziché 39,99€

6.700 Apex Coins a 44,99€ anziché 59,99€

11.500 Apex Coins a 74,99€ anziché 99,99€

Ricordiamo ai nuovi giocatori che Apex Legends è un gioco multiplayer Free-to-Play che permette di sfidare avversari da tutto il mondo e in cui, partita dopo partita, è possibile guadagnare gli Apex Coins, da utilizzare per accedere a contenuti aggiuntivi come nuove Leggende, personalizzazioni estetiche e i Pass Battaglia, i quali permettono l’accesso a elementi di gioco sempre nuovi. Acquistando un Pass Battaglia Premium per 950 Apex Coins potrete vivere appieno la nuova stagione ottenendo ricompense disponibili a tempo limitato, mentre con un Bundle Pass Battaglia Premium in vendita a 2.800 Apex Coins partirete con 25 livelli di vantaggio per arrivare a sbloccare contenuti del valore di 4.700 Apex Coins.

Questo sconto rappresenta quindi una fantastica occasione per tutti i giocatori di Apex Legends per fare scorta e prepararsi alle prossime, entusiasmanti, stagioni di gioco, che si preannunciano davvero cariche di novità tra nuove Leggende, arene e modalità!

