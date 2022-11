Arrivati sul mercato lo scorso anno, gli AirPods di terza generazione sono, ancora oggi, un prodotto davvero interessante, specie perché spesso è possibile reperirli su portali come Amazon ad un prezzo molto più basso rispetto alla media, anche a confronto con quella che è la proposta dello store ufficiale Apple, che praticamente mai si spende in offerte e produzioni.

E così, se siete alla ricerca di un paio di auricolari ture wireless di ottima qualità per i vostri dispositivi Apple, a prescindere che siano PC o device mobili, vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa ottima proposta relativa proprio alle AirPods di terza generazione, oggi acquistabili a soli 187,00€, in virtù del prezzo originale di 209,00€!

Come se non bastasse, Amazon vi offrirà persino la possibilità di un comodo acquisto a rate, senza interessi, e con cui dilazionare l’acquisto in 5 differenti tranche, da poco meno di 38 euro l’una!

Caratterizzati da un cambio netto nel design rispetto alla gen precedente, le AirPods di terza generazione fondono aspetti dei precedenti AirPods 2 e AirPods Pro, mantenendo un corpo realizzato in plastica dura dalla taglia unica, senza gommini. Il form factor, tuttavia, vede il primo cambiamento significativo sin dal 2016: i nuovi auricolari hanno steli molto più corti, e un angolo simile a quello della versione in-ear.

Parliamo di auricolari true wireless di fascia alta, come si confà ai prodotti Apple, caratterizzati da un’ottima qualità del suono, possibile grazie ad un driver personalizzato e un equalizzatore adattivo (Adaptive EQ), che regola e ottimizza automaticamente l’audio in base alla forma del vostro orecchio. Come se non bastasse, questi auricolari cono anche compatibili con Spatial Audio e Dolby Atmos, e sono in grado di offrire una qualità audio generale di altissimo livello, sia che si tratti della fruizione di contenuti multimediali che di semplici telefonate, o dell’ascolto di file audio, come ad esempio podcast o di audiolibri.

Dulcis in fundo, questi auricolari di terza generazione godono anche di un nuovo ed inedito sensore di “rilevamento della pelle”, che è in grado di rilevare se gli AirPods sono inseriti nell’orecchio o se, invece, sono ad esempio in tasca, mettendo in pausa la riproduzione quando vengono rimossi, così da ottimizzare anche la durata della batteria.

E a proposito: la batteria è stata estesa a 6 ore di ascolto continuo, che possono addirittura salire a 30 grazie alla pratica custodia di ricarica, per altro compatibile con il sistema di ricarica magnetica MagSafe.

Resistenti all’acqua come al sudore, e dunque ideali anche per un uso sportivo, gli AirPods di terza generazione includono persino dei comodi e responsivi controlli touch, presenti direttamente sugli auricolari, per un controllo dei contenuti multimediali, o per una risposta rapida al telefono, senza alcun bisogno di interagire con il vostro dispositivo!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questi ottimi auricolari true wireless a prezzo scontato!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!